Luděk Niedermayer: Neztrácejme čas diskuzemi o zestátnění ČEZu

Snahy o plné ovládnutí ČEZu státem nepovažuje Luděk Niedermayer za účelné. Europoslanec a bývalý víceguverner ČNB je překvapen tím, že si někdo myslí, že přes státní vlastnictví se dostaneme k lepším produktům.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Role státu v energetice je v současné době obrovská. A to bez ohledu na to, jestli nějakou část energetiky vlastní nebo ne. Úlohou státu je nastavovat pravidla a vytvářet podmínky k dosažení vytčených cílů. Stát má v oblasti energetiky spousty úkolů a neměl by si k nim brát ještě úkol jak zestátnit firmu a pak vymyslet jak ji řídit.

Příčiny inflace

Jako dvě hlavní příčiny drastického zvýšení cen plynu a elektřiny vidí v ruské agresi na Ukrajinu a v evropském podcenění rizik. A samozřejmě se tento vývoj cen propsal do skokového nárůstu inflace. Ten byl ale nastartován již dříve. V době lockdownu státy včetně ČR rozdaly spousty peněz na podporu ekonomiky. To bylo správné. Ale pak se přidal další faktor pro nastartování inflace. Tím byly poruchy dodavatelských řetězců, např. čipů. Na dotaz o budoucím vývoji inflace Niedermayer odpověděl, že bude záviset na aktivním přístupu centrálních bank a na vývoji cen energií po skončení vládních opatření, jako např. zastropování cen. Zde je naše šance především v úsporách ve spotřebě energií.

Společné nákupy plynu v EU

Naopak ve společných nákupech plynu v rámci EU žádnou šanci nevidí. Především proto, že velká část evropské energetiky je zprivatizovaná. A jednotlivé státy dneska masivně nenakupují např. plyn na trhu pro danou zemi. Ale nakupují a prodávají ho privátní společnosti. Proto je velmi komplikované se na společných nákupech domluvit.

Oddělení ceny plynu a elektřiny

Podobně dnes vidí i oddělení ceny plynu a elektřiny. Přestože byl v počátcích energetické krize příznivcem tzv. iberijského modelu podpory ceny plynu pro výrobu elektřiny. Zlevnilo by to konečnou cenu silové elektřiny díky levnější produkci tzv. závěrné elektrárny, která je v současných cenách emisní povolenky plynová. Model je ale problematický z hlediska zvýšení spotřeby plynu i z hlediska propojení systému se zeměmi mimo EU. Dnes by ho nedoporučil.

Budoucností akumulace je vodík

Nezbytným doplňkem fungování OZE je akumulace. Pro krátkodobou, několikahodinovou akumulaci jsou použitelné bateriová úložiště. Pro delší akumulační doby vidí Niedermayer budoucnost ve využití vodíku. Jeho přínosem bude podle jeho názoru ve využití pro „demand management“, tedy přesměrování dodávky do doby nízké poptávky. Podpora vodíku ze strany EK je podle jeho názoru mnohem méně efektivní oproti podpoře v USA. Zde jsou dotace definovány na vyrobený čistý vodík s podporou různých daňových zvýhodnění.

Soběstačnost ČR ve výrobě elektřiny?

Elektřina je zboží, které by mělo podléhat tržním principům. Stejně tak jako je tomu např. u bydlení, nebo léků. Nikdo přece nechce návrat k socialistickému plánování a řízení cen. Spíše než o soběstačnost ve výrobě elektřiny bychom měli usilovat o bezpečnost dodávek.

Zajímají vás podrobnosti k jednotlivým tématům? Poslechněte si celý rozhovor s Luďkem Niedermayerem na estav.tv.