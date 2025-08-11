Jak odblokovat 17,8 GW výkonu pro připojení nových zdrojů? Frank Bold představuje své návrhy veřejnosti i Evropské komisi
Expertní skupina Frank Bold představuje 8 konkrétních neinvestičních opatření pro efektivnější využití stávající síťové infrastruktury. Tyto postupy jsou publikovány na webu sitprobudoucnost.cz a skupina je poskytla v rámci veřejných konzultací i Evropské komisi. Chytřejší využití české elektrizační sítě může ušetřit stovky miliard.
V české distribuční síti je rezervováno 23 GW výkonu pro chystané projekty obnovitelných zdrojů, což je dvojnásobek národního cíle do roku 2030 a několikanásobek současné kapacity (cca 5 GW). Velká část těchto rezervací však zřejmě nikdy nebude využita – některé projekty se zadrhly kvůli legislativním překážkám, jiné jsou spekulativní.
Pokud by se síť měla dimenzovat podle těchto nevyužitých rezervací, znamenalo by to investice za stovky miliard korun, které by se promítly do cen elektřiny pro spotřebitele. Jan Bakule a jeho kolegové z expertní skupiny Frank Bold proto ve studii „Chytrá síť pro bezpečné Česko“ navrhují soubor opatření, která by mohla uvolnit až 17,8 GW a ušetřit tím až 226 miliard korun.
Jak se k uvedeným návrhům staví čeští provozovatelé sítí? Poslechněte si rozhovor s Janem Bakulem z expertní skupiny Frank Bold.
Mezi navrženými kroky je například důslednější kontrola připravenosti projektů, využití amnestie za opuštění fronty nebo zavedení milníků do smluv a propadnutí rezervace při jejich nesplnění. Doporučuje se také rozšíření sdíleného připojení (tzv. cable pooling), flexibilních smluv o připojení, nebo reforma systému připojování podle inspirace ze zahraničí – například z Velké Británie, kde dostávají přednost projekty strategického významu nebo ty lépe připravené. Klíčové je podle Bakuleho zahájit čištění fronty žádostí co nejdříve, jinak hrozí, že zablokovaná síť znemožní rozvoj potřebných nových obnovitelných zdrojů. Částečně by mohly pomoci již schválené nevratné kauce za připojení.
Jak se určí, které projekty jsou strategického významu? V rozhovoru odpovídá Jan Bakule z expertní skupiny Frank Bold.
Dlouhodobě by mělo dojít i k zavedení dynamických distribučních tarifů, které motivují spotřebitele k ohleduplnému chování vůči síti. To vyžaduje změny tarifní struktury, chytré měření a především dobrou komunikaci směrem k veřejnosti.
Studie vychází z konzultací s českými i zahraničními odborníky a podle Bakuleho doposud nachází překvapivě širokou shodu napříč energetickým sektorem. Mezi důležitá témata do budoucna patří také férovější přístup k rezervovanému výkonu podle principu use it or lose it.
Frank Bold se zapojil do konzultací Evropské komise
Evropská komise v květnu zahájila veřejnou konzultaci k právnímu rámci pro evropské energetické sítě, do které mohli experti, zástupci energetického sektoru i občané EU přispívat až do 5. srpna 2025. Získaná zpětná vazba má být využita při přípravě balíčku pro evropské sítě (European Grids Package), jehož publikace je plánována do konce roku 2025.
Tento balíček, ohlášený jako součást Kompasu konkurenceschopnosti EU a Dohody o čistém průmyslu, má za cíl urychlit modernizaci, výstavbu a digitalizaci energetických sítí, které jsou klíčové pro integraci cenově dostupné obnovitelné energie a podporu elektrifikace. Komise odhaduje, že do konce této dekády (roku 2030) je potřeba investovat 584 miliard EUR do rozvoje distribučních sítí, aby se splnily cíle pro připojování obnovitelných zdrojů a došlo k vysoké míře elektrifikace domácností i průmyslu.
Balíček bude navazovat na Akční plán pro sítě z listopadu 2023 a zahrne legislativní návrhy pro plánování a posílení stávající energetické infrastruktury s důrazem na efektivitu investic.
„Evropa potřebuje urychleně modernizovat své elektrické sítě, aby dokázala integrovat rostoucí podíl obnovitelných zdrojů energie. Naše připomínky ukazují, že nemusíme čekat desetiletí na výstavbu nových vedení, můžeme začít hned optimalizací toho, co už máme," vysvětluje právnička Frank Bold Tereza Fialová.
Předložená opatření zahrnují:
- Uvolnění nevyužitých rezervací – pravidelné prověřování projektů, které blokují kapacitu sítě bez reálného pokroku. Místo může posloužit jiným projektům.
- Princip „use it or lose it“ – monitoring a realokace nevyužité zarezervované kapacity. Co nevyužiješ, o to přijdeš.
- Prioritizace připojování podle připravenosti a přínosu projektů místo současného systému „kdo dřív přijde, ten se dřív připojuje“.
- Sdílení připojení (cable pooling) – umožnění více zdrojům (např. fotovoltaická a větrná elektrárna) využívat jedno společné připojení. Uvolní kapacitu sítě a zlevní výstavbu nových zdrojů.
- Flexibilní smlouvy o připojení s možností dočasného omezení výroby či spotřeby za finanční náhradu.
- Dynamické síťové tarify odrážející aktuální vytížení sítě.
- Transparentnost – pravidelné zveřejňování dat o dostupné kapacitě sítě a čekacích listinách.
„Tato opatření mohou uvolnit až desítky procent stávající kapacity evropské elektrizační soustavy bez jediného kilometru nového vedení. To znamená rychlejší připojování obnovitelných zdrojů, nižší náklady pro spotřebitele i průmysl a efektivnější cestu k dekarbonizaci," doplňuje Fialová.
Zohlednění připomínek Frank Bold je navíc klíčem k ekonomicky udržitelným nákladům pro spotřebitele i průmysl. Opakem je totiž nutnost masivně investovat do infrastruktury, což se výrazně projeví v regulované složce ceny za elektřinu. Experti odhadují, že pokud nebude existující kapacita soustavy využívána efektivněji, vzroste do roku 2050 distribuční poplatek až o 50-100 procent.
Inspirace fungujícími modely
Frank Bold ve svých připomínkách čerpá z osvědčených postupů z celé Evropy – od britského systému prioritizace projektů přes nizozemský model GOTORK pro realokaci kapacity až po španělské zkušenosti s uvolňováním blokovaných rezervací.
Evropská komise vydala v polovině května výzvu k předložení připomínek k připravovanému balíčku opatření. Na základě dodaných materiálů pak na počátku roku 2026 vydá hotový materiál.
Předložení připomínek je součástí dlouhodobého úsilí Frank Bold o modernizaci české a evropské energetiky. Všechna navrhovaná opatření jsou podrobně rozpracována na webu sitprobudoucnost.cz.