Komentář: Hlavní příčinou energetické drahoty je německá Energiewende a evropský Green Deal

Ceny energií již dosahují závratných výšek a do budoucna lze čekat, že ještě porostou. V tomto článku komentujeme příčiny tohoto stavu a ukazujeme cestu, jak by bylo možné energetickou krizi vyřešit a jaké kroky by měla podniknout vláda České republiky především.

Jak jsou vysoké ceny elektřiny a plynu

Burzovní cena silové elektřiny v Německu láme rekordy. V pondělí 22. 8. cena vystoupala na 15,7 Kč/kWh. Za uplynulý rok je to nárůst z původní ceny 2,2 Kč/kWh o 648 %. (Zdroj kurzy.cz). Podobně narostla za poslední rok cena plynu z 0,86 Kč/kWh na 5,86 Kč/kWh, o 642 %. (Zdroj: kurzy.cz). Tedy cenové nárůsty historicky bezprecedentní.

Názorně to ukazuje i grafické vyjádření:



Jak se projeví burzovní ceny na konečné ceně elektřiny a plynu?

Pro další výpočty budeme uvažovat cenu 13,7 Kč/kWh – tedy z pátku 19. 8. 2022. Aktuální burzovní cenu 15,7 Kč/kWh za okamžitý výkyv. Konečná cena elektřiny se pak z této silové dá vypočítat například použitím výpočetní pomůcky TZB-info Kalkulátor cen energií.

Pro každý tarif je možné vygenerovat podíl jednotlivých složek na celkové ceně. Pro nejběžnější tarif D02d a spotřebu 1 800 kWh/rok je graf složení ceny:

Konečná cena elektřiny pak v tomto tarifu vychází na 21,32 Kč/kWh. Pro další dva nejběžnější tarify jsou pak ceny elektřiny a roční náklady v tabulce:





Pozn.: použité spotřeby domácností ve výpočtu:

U zemního plynu pak pro spotřebu 20 000 kWh/rok (běžný, průměrně úsporný dům) pak pro burzovní cenu 5,86 Kč/kWh vychází konečná cena 7,52 Kč/kWh a roční náklady 150 400 Kč.

To jsou ceny naprosto šokující. Lze to ukázat dosazením do TZB-info výpočtu Porovnání nákladů na vytápění za předpokladu, že ponecháme stávající ceny dalších dvou nejběžnějších zdrojů (dřevní pelety, palivové dřevo). Za těchto předpokladů dostáváme pro poměrně hospodárný rodinný dům s tepelnou ztrátou 7 kW graf ročních provozních nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii v této podobě:





Ceny zadané do porovnání:

Elektřina:

D02d VT (vysoký tarif 21 Kč/kWh)

D57d VT (vysoký tarif 19 Kč/kWh)

NT (nízký tarif 18 Kč/kWh)

Plyn:

7,52 Kč/kWh

Je to samozřejmě fiktivní porovnání. Ceny dřevních pelet a palivového dřeva asi nezůstanou na současné úrovni. Graf ale ukazuje, jak razantně se změní poměr nákladů na vytápění, přípravu teplé vody a ostatní spotřeby elektřiny, pokud současné ceny elektřiny a plynu na burze zůstanou na stávajících hodnotách.





Ceny zadané do porovnání:

Elektřina:

D02d VT (vysoký tarif 10,53 Kč/kWh)

D57d VT (vysoký tarif 9,03 Kč/kWh)

NT (nízký tarif 8,79 Kč/kWh)

Plyn:

3,78 Kč/kWh

Bude tato cena akceptovatelná pro domácnosti a firmy?

Je zřejmé, že tyto ceny nejsou pro převážnou většinu domácností a firem akceptovatelné. Vláda sice slibuje pomoc, zatím vyčíslenou na hodnotu 600 Kč/MWh. Pokud se ale cena elektřiny bude pohybovat kolem 20 Kč/kWh, pak příspěvek 0,6 Kč/kWh opravdu problém neřeší.

Jaké jsou příčiny energetické drahoty?

Časté vysvětlení současného a budoucího vývoje ceny elektřiny je ruská agrese na Ukrajinu zahájená 24. 2. 2022. Pokud se ale znovu podíváme na graf vývoje tržní ceny zjišťujeme, že největší skoky nastaly v říjnu a prosinci minulého roku a pak v červnu a srpnu letošního roku.



Zdroj: kurzy.cz Zdroj: kurzy.cz

To neukazuje na to, že napadení Ukrajiny je hlavní příčinou vývoje ceny, ale pouze jednou z příčin. Putin jen chytře využil zásadní slabiny německé energetické transformace Energiewende. Filosofie německé Energiewende potažmo i evropského Green Dealu je založena na odstavování jaderných a uhelných elektráren a jejich náhrada masivní výstavbou OZE (větrných a solárních parků) v kombinaci s plynovými elektrárnami poháněnými levným ruským plynem transportovaným především podmořskými plynovody NORD STREAM I a NORD STREAM II. Zemní plyn má být používán jen dočasně, jako přechodové palivo a rychle nahrazován zeleným vodíkem.

Je tato filosofie udržitelná i za současných podmínek?

To, že nejen není udržitelná, ale je zcela chybná v posledních dnech přiznávají sami němečtí politici. Musel to diplomaticky přiznat i vícekancléř a ministr hospodářství za zelené Robert Habeck. A je velmi pravděpodobné, že se v příštích dnech dozvíme, že odstavení posledních tří německých jaderných elektráren se „dočasně“ odkládá. Možná už si i němečtí politici uvědomili, že nahradit zemní plyn zintenzivněním výstavby OZE je pro „velkou energetiku“ za současné úrovně akumulace elektřiny (baterie, vodík) jen zbožné přání „zelených věřících“.

Dokazuje to mimo jiné i každoroční česká dotace do OZE kolem 40 mld. Kč směřující především provozovatelům solárních elektráren. Tyto elektrárny dodávají do přenosové soustavy elektřinu v celoročním součtu pak necelé 3% výroby elektřiny a to nestabilně. Dotaci jsme dosud měli z větší části rozpočítány na našich fakturách za elektřinu, z menší části pak tuto podporu hradil stát. Od letošního října pak tuto podporu „zatáhne“ státní kasa v plné výši tedy my všichni.

Tím vůbec nezpochybňuji užitečnost solárních panelů na střechách jako doplňkový zdroj pro snížení spotřeby elektřiny v domě. Ale pro přenosovou soustavu, kde základním parametrem je stabilita a bezpečnost, je využití OZE zatím možné jen omezeně a to v lokalitách, kde jsou k tomu vhodné přírodní podmínky. Stejně tak, jako se pěstování kukuřice nepodařilo v ČSSR zavést plošně, i přesto, že o to N.S. Chruščov hodně usiloval. Ale kukuřice se pěstuje tam, kde to dává ekonomický smysl.

Co by vláda České republiky neměla dělat pro zmírnění energetické drahoty?

Strašit občany vyhláškou o stavu energetické nouze a sankcemi za nedodržení „vyhláškových“ teplot v místnostech. Nastavení požadované teploty v místnosti v řadě případů není technicky možné a reálně i nekontrolovatelné (Vytápět na nižší teploty má zásadní problém.)

Dávat občanům, nebo snad i firmám (?), nekonkrétní a těžko splnitelné sliby jako např. „nenecháme nikoho padnout“.

Jako předsednická země dále podporovat stávající podobu evropských programů Green Deal a FIT FOR 55.

Co by naopak vláda České republiky měla dělat pro zmírnění energetické drahoty?