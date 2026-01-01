Nejnavštěvovanější odborný web
Mrazy naše teplárny nezaskočí, garantují Vám tepelnou pohodu

1.1.2026
TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
S příchodem prvních mrazivých dnů a předpovědí, která slibuje teploty pod bodem mrazu i v následujícím týdnu, mohou teplárny ubezpečit všechny své odběratele, že jejich radiátory rozhodně nevychladnou a tepelná pohoda bude zajištěna i při déletrvajících mrazech.

Teplárny v celé České republice přešly na plný zimní provozní režim. To znamená, že jejich dispečinky sledují vývoj počasí 24 hodin denně a s předstihem reagují na vývoj zimních venkovních teplot. Co stojí za jistotou jejich dodávek tepla?

Zvýšený výkon: S klesající teplotou se zvyšuje teplota topné vody v sítích (ekvitermní regulace), aby se k vám teplo dostalo v požadované kvalitě, i když teploty klesnou pod −10 °C a níže.
Dostatek paliva: Zásoby paliva (biomasa, zemní plyn, uhlí, odpady a ostatní energetické zdroje) jsou smluvně zajištěny a teplárny jsou připraveny i na dlouhotrvající mrazy.
Technická připravenost: Pravidelné letní odstávky a údržba zařízení proběhly úspěšně. Zdroje v teplárnách i soustavy pro zásobování teplem jsou připravené na tradiční zimní zátěž.

Pro naše odběratele máme jasný vzkaz: „Naším cílem není jen dodávat teplo, ale zajišťovat pocit bezpečí domova. Mráz za okny je pro nás signálem k maximálnímu nasazení, nikoliv důvodem k obavám.“ Aby byl tepelný komfort u odběratelů maximální a náklady co nejnižší, doporučujeme dodržovat několik základních pravidel:

Nezakrývejte radiátory: Dlouhé závěsy nebo nábytek a další překážky před topením brání šíření tepla do místnosti a jeho efektivnějšímu využití.

Větrejte krátce a intenzivně: V mrazech otevřete okna plně dokořán na 3 až 5 minut. Vzduch se rychle vymění, ale stěny nevychladnou a v místnosti bude opět brzo příjemné teplo.

Odvzdušnění studených radiátorů: Pokud radiátor topí jen zčásti, zkontrolujte, zda ho není potřeba odvzdušnit. Pokud radiátor chladne zdola, je to v pořádku, reaguje na uzavřený termostatický ventil. Topení je zavzdušněné, když netopí celá část radiátoru odshora až dolů.

V případě jakýchkoliv lokálních poruch jsou servisní a havarijní týmy vašich tepláren v pohotovosti a připraveny okamžitě zasáhnout a pomoci je vyřešit.


TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
