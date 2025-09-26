Topná sezóna letos začíná později než obvykle
Po teplém víkendu nás čeká výrazný pokles teplot, kdy dojde na většině území České republiky ke splnění podmínek pro zahájení vytápění. Začátek topné sezóny se oproti loňskému roku opozdí o téměř dva týdny, oproti dlouhodobému průměru ale jen o několik dnů.
Chladné dny už tradičně prověřily jako první teplárny na západě a severu Čech a ve výše položených horských oblastech a na Vysočině, kde se začalo po ránu a večer přitápět už minulý týden. Ostatní teplárny se budou přidávat podle lokálních klimatických podmínek. „Teplárny jsou připravené zajistit zákazníkům tepelný komfort, jakmile to bude vývoj venkovní teploty vyžadovat. Očekáváme, že se tak stane v průběhu tohoto týdne,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Jiří Vecka.
Průměrně začínají v posledním desetiletí radiátory hřát 18. září, letošní začátek topné sezóny tedy bude o několik dnů opožděný. Loni se začalo topit 12. září, tedy téměř o dva týdny dříve než letos. Září je typické velkým rozptylem teplot a tím i potřebou vytápění. V září 2010 se například topilo už od začátku měsíce, ale v roce 2023 se v září netopilo vůbec a ochladilo se až v polovině října.
Nebývá výjimkou ani přerušení vytápění po chladném období v září s nástupem teplého Babího léta ještě v průběhu září nebo i začátkem října. Teplárny vytápění přeruší, jakmile stoupne průměrná denní teplota ve dvou dnech nad 13 °C a předpověď hlásí další oteplení.
Poznámky:
Otopné období: Začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí ČHMÚ. Teplárny začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 °C a není očekáván další den vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.
Průměrná denní teplota venkovního vzduchu se vypočítá jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. Měření se provádí v 7, ve 14 a ve 21 hodin, přičemž teplota naměřená ve 21 hodin se započítá dvakrát. (V případě letního času se měří o hodinu později.)
Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...