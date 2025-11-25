Většina tepláren příští rok ceny tepla významně nezvýší
Část tepláren nebude ceny tepla pro příští rok zvyšovat vůbec, jinde ceny porostou na úrovni inflace nebo jen mírně nad ní. Výjimkou je několik menších tepláren, které budou na základě změny zákona zařazeny do systému emisního obchodování EU ETS1 a budou muset kupovat povolenky.
„Energetická krize již odezněla a v příštím roce neočekávám významný růst cen tepla s výjimkou několika tepláren, které budou nově zařazeny do systému emisního obchodování a budou muset nakupovat povolenky,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení Mirek Topolánek.
Z průzkumu Teplárenského sdružení ČR vyplývá, že část tepláren nebude od 1. ledna 2026 zvyšovat ceny tepla vůbec, v dalších porostou na úrovni očekávané inflace nebo jen mírně nad ní. Výjimkou bude několik menších tepláren, které budou kvůli změně zákona od 1. ledna 2026 nově zařazeny do systému emisního obchodování EU ETS1 a budou muset nakupovat povolenky, v těchto případech bude nárůst ceny tepla i dvouciferný.
V případě tepla vyráběného ze zemního plynu se do cen tepla v teplárnách mimo Jižní Čechy promítne výrazný nárůst ceny za distribuci plynu. V případě tepláren na uhlí je významným faktorem nárůst ceny povolenky. Do cen tepla se promítá řada dalších inflačních faktorů včetně mezd.
Několik menších tepláren bude také nově zařazeno do systému emisního obchodování EU ETS1 a budou muset vyřazovat povolenky. Důvodem je změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, kde byla s účinností od 1. ledna 2026 změněna pravidla pro výpočet instalovaného příkonu, který je rozhodný pro zařazení do systému emisního obchodování EU ETS1. Do letoška se do celkového příkonu nezapočítávaly kotle na biomasu, od 1. 1. 2026 se budou započítávat všechny kotle s příkonem od 3 MW, což způsobí, že několik menších tepláren přesáhne příkon 20 MW, budou nově zařazeny do systému emisního obchodování a budou muset nakoupit a vyřadit povolenky za emise skleníkových plynů vypuštěné v roce 2026.
„Malé a střední teplárny investovaly mnohdy až stovky miliónů korun do modernizace zdrojů, zejména výstavby biomasových kotlů, aby snížily emise CO2 a současně nemusely kupovat povolenky. Za to je Evropská komise odměnila změnou pravidel a opět budou muset kupovat povolenky, což se negativně projevuje v konečné ceně tepla,“ komentuje nové zařazení do EU ETS1 Tibor Hrušovský, předseda představenstva Ostrovské teplárenské, jedné z dotčených tepláren.
Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...