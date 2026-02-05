Konference Dny teplárenství a energetiky 2026: České teplárenství v pohybu
Přehrát audio verzi
Konference Dny teplárenství a energetiky 2026: České teplárenství v pohybu
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
I když je dubnová konference Dny teplárenství a energetiky ještě daleko, už nyní je zřejmé, že jedním z témat bude i právě probíhající zima. Po několika mimořádně teplých sezónách, kdy spotřeba tepla v Česku výrazně klesala – například v roce 2023 byla podle Energetického regulačního úřadu nejnižší za sedm let –, aktuální počasí po delší době opět prověřilo jak teplárenskou soustavu, tak i celkový stav české energetiky.
„Chladnější počasí zvyšuje poptávku po teple a klade vyšší nároky na stabilitu, flexibilitu i výkon teplárenských zdrojů,“ říká Jiří Vecka, ředitel Teplárenského sdružení České republiky. „Teplárny tak musí po letech úspor a mírných zim znovu naplno ukázat svou schopnost zajistit bezpečné a spolehlivé dodávky tepla pro domácnosti i průmysl.“
Konference DTE 2026 v Olomouci proto zcela jistě neopomene představit nejvýznamnější projekty, které v uplynulém roce posunuly české teplárenství a energetiku směrem k vyšší efektivitě, flexibilitě a dekarbonizaci.
Cesta k efektivitě a snižování emisí
Jednou z úspěšných realizací loňského roku je i nový elektrokotel společnosti Plzeňské teplárenská. Zařízení o výkonu 30 MW reaguje na stále častější nízké a záporné ceny elektřiny způsobené přebytky z obnovitelných zdrojů. Elektrokotel umožňuje využít levnou elektřinu k výrobě tepla pro centrální zásobování teplem, zvyšuje flexibilitu provozu a přispívá ke snižování emisí. Projekt za 120 milionů korun představuje důležitý krok v dekarbonizaci teplárenského sektoru.
Inovativní projekty se realizují i v Brně, kde byl v loňském roce spuštěn ve zkušebním provozu nový biokotel na dřevní štěpku, který bude brzy zařazen do ostrého provozu. Stane se jedním z klíčových zdrojů městské teplárenské soustavy. Posílí energetickou bezpečnost, sníží závislost na zemním plynu a významně přispěje k dekarbonizaci výroby tepla. V Brně se paralelně dokončuje i rozsáhlá konverze parovodů na horkovody, zároveň se připravuje projekt tepelného napáječe z jaderné elektrárny Dukovany, který by měl být dokončen v roce 2031. Tyto projekty přinesou vyšší účinnost přenosu tepla, nižší ztráty a stabilnější dodávky pro odběratele.
Teplárenství se mění
C-energy Planá je dalším příkladem toho, že moderní teplárny už dávno nejsou pouze výrobci tepla. Společnost v regionu poskytuje pro nabíjecí depo MHD jak službu obchodníka, tak i distributora elektřiny k nabíjení elektrických autobusů. Využívá přitom vlastní energetické zdroje – kombinovanou výrobu elektřiny a tepla i bateriové úložiště. Teplárny se tak mění v plnohodnotné energetické firmy, které kromě dodávek tepla poskytují i služby v oblasti elektřiny a infrastruktury pro moderní mobilitu.
„Teplárny se postupně stávají poskytovateli komplexních energetických služeb pro zákazníky v regionech,“ říká Jiří Vecka. „Jako místní energetická centra nejlépe rozumějí požadavkům a potenciálu svých zákazníků, mohou jim dodávat jak tepelnou energii, tak elektřinu, či poskytovat další související služby – a na tom lze jistě stavět i do budoucna.“
Začíná nová éra odpočtů
Legislativní novinkou, která vstoupí v platnost v roce 2027, je povinnost dálkových odečtů měřičů tepla. Končí tak přechodné období stanovené evropskou směrnicí o energetické účinnosti (EED), která požaduje, aby všechny měřiče tepla a indikátory spotřeby byly od 31. prosince 2026 vybaveny dálkovým odečtem. Cílem je zvýšit přesnost měření, snížit provozní náklady a umožnit zákazníkům pravidelný měsíční přístup k údajům o spotřebě. Česká republika tuto povinnost implementovala zákonem č. 362/2021 Sb., který stanovuje technické požadavky podle normy EN 1434.
Konference Dny teplárenství a energetiky 2026, která se uskuteční 21.–22. dubna 2026, tak nabídne zkušenosti z realizace zásadních, a tedy velmi zajímavých projektů jak v oboru teplárenství, tak energetiky obecně. Zmapuje rovněž aktuální legislativní změny i to, co se chystá do budoucna, včetně diskusí o dopadech na obor. Každopádně se již nyní můžeme těšit na diskusi o tom, jak se česká energetika a teplárenství vyrovnávají s novými výzvami a jaké technologie a strategie budou určovat jejich budoucnost.
Dny teplárenství a energetiky 2026
Kdy: 21.–22. 4. 2026
Kde: Clarion Congress Hotel Olomouc Kdo: pořadatel: Teplárenské sdružení ČR, organizátor: Exponex s.r.o.
Zastoupení pro jednání s médii:
Public relations: Denisa Ranochová, tel.: 608 445 255, e-mail: denisa@ranochova.cz
Mediální partnerství: Andrea Ranochová, tel.: 722 944 544, andrea@ranochova.cz
Manažerka konference:
Mirka Kunčáková, tel.: 602 728 448, e-mail: mkuncakova@exponex.cz
Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...