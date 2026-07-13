Kogenerace po konci podpory: Co čeká investory a provozovatele
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Kogenerace po konci podpory: Co čeká investory a provozovatele
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Dosavadní podpora kogeneračních jednotek skončila a nové kapacitní mechanismy zatím čekají na pravidla i notifikaci. Vedle očekávaných instalací do roku 2030 se řeší biometan, vodík a spojení s tepelnými čerpadly. Jakou cestu zvolí provozovatelé pro další rozvoj?
Jaké vyhlídky má kogenerace po skončení dosavadní podpory? Na tuto otázku odpovídá Lukáš Dobeš, předseda rady COGEN Czech, v rozhovoru ve studiu Estav.tv. Debata se vrací k pravidlům, která platila do konce roku 2025, a hodnotí jejich výsledky. Řeč přichází také na investice, které se podařilo podpořit, i na projekty, jež budou vznikat v následujících letech. Jaká situace čeká investory? Podívejte se na video.
Závěr podpůrného schématu ale neznamená konec rozvoje oboru. Rozhovor se věnuje připravovaným kapacitním mechanismům, které mají nabídnout nové možnosti pro provozovatele kogeneračních zdrojů. Zatímco konečná pravidla ještě nejsou schválena, už dnes se diskutuje o tom, jaké podmínky mohou platit pro nové a stávající instalace. Jak by mohl nový systém fungovat? Dozvíte se ve videu.
Jakou roli budou mít biometan a vodík v kogeneraci?
Významnou část debaty tvoří budoucnost paliv. Vedle zemního plynu se pozornost obrací k biometanu, který může přispět k dekarbonizaci výroby elektřiny a tepla. Zaznívá také odhad jeho reálného potenciálu v českých podmínkách a úvahy o tom, kde najde největší uplatnění. Rozhovor ukazuje, proč je právě pro kogenerační zdroje toto palivo zajímavé a jaké limity jeho využití přináší.
Na biometan navazuje téma vodíku a dalších alternativních plynů. Přestože se již objevují první zařízení připravená na jejich využití, ekonomické předpoklady pro širší nasazení se zatím teprve formují. Součástí debaty je také spojení kogenerace s tepelnými čerpadly. V některých evropských zemích jde o ověřené řešení, zatímco v České republice se zatím prosazuje především u menších instalací.
Rozhovor se nakonec přesouvá od velké energetiky k jednotlivým budovám. Kogenerační jednotky zde mohou pomáhat s pokrytím vlastní spotřeby elektřiny, posilovat energetickou bezpečnost a doplňovat fotovoltaické či bateriové systémy. Jaké další otázky zazní na letošních Dnech kogenerace? Podrobnosti se dozvíte ve videu.