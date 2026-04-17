Členové COGEN Czech uspěli v aukci na podporu vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla
Do aukce vyhlášené MPO bylo podáno 68 nabídek, z nichž uspělo 67 projektů. Mezi úspěšnými uchazeči se nachází i několik významných členů sdružení COGEN Czech.
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výsledky poslední aukce zaměřené na provozní podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) v rámci druhé výzvy pro rok 2025. Aukce se týkala nových či modernizovaných výroben s instalovaným elektrickým výkonem nad 1 MW, přičemž celkový soutěžený výkon činil 910,552 MW. Do aukce bylo podáno 68 nabídek, z nichž uspělo 67 projektů. Mezi úspěšnými uchazeči se nachází i několik významných členů sdružení COGEN Czech.
„Výsledky aukce potvrzují rostoucí význam kogenerace v české energetice. Jde o velmi významný krok k podpoře výstavby kogeneračních jednotek nad 1 MW a k urychlení odchodu tepláren od uhlí. Pro kogeneraci v Česku je to doslova přelomový a mimořádně pozitivní impuls. Navíc jsme hrdí na to, že v podstatě všichni naši členové uspěli, a to s celkem 21 projekty s celkovým výkonem 59,1 MW,“ uvedl Lukáš Dobeš, předseda sdružení COGEN Czech.
V aukci uspěly projekty společností Teplo Bruntál s výkonem 2,4 MW, TEDOM power s výkonem 1 MW, E.ON Energy Solutions s celkovým výkonem 7 MW (5 projektů), innogy Energo s celkovým výkonem 14,4 MW (3 projekty), Farma Bezdínek s celkovým výkonem 7,3 MW (2 projekty), Prometheus, energetické služby s celkovým výkonem 4 MW (3 projekty) i Veolia Energie ČR, Veolia Energie Mariánské Lázně a Veolia Energie Praha s celkovým výkonem 23 MW (6 projektů). Všechny tyto společnosti jsou aktivními členy sdružení COGEN Czech a dlouhodobě se věnují rozvoji kogeneračních technologií.
Soutěžilo se o instalovaný výkon v hodnotě 910,552 MW při maximální referenční aukční ceně 4 160 Kč/MWh. Nejnižší vysoutěžená cena činila 3 750 Kč/MWh, zatímco nejvyšší úspěšná nabídka dosáhla 4 159 Kč/MWh. Počet podaných nabídek byl nižší než soutěžený výkon, stát proto podpoří veškerý nabídnutý výkon v objemu 582 MW.
Projekty se budou realizovat postupně v letech 2027–2030. Vzhledem k obrovskému rozvoji datových center a poptávce po zdrojích energie může být tento termín pro některé projekty problematický. Turbínu bez předchozí rezervace u výrobce není v podstatě možné stihnout postavit, ale i u kogeneračních jednotek vyšších výkonů se může dodací lhůta natáhnout na několik let. Doporučujeme tedy úspěšným uchazečům, aby si kogenerační jednotku objednali co nejdříve.
Ve všech kolech aukcí uspělo celkem 158 projektů o celkovém výkonu 2 759 MW z poptávaných 3 090 MW, z toho by kogenerační jednotky mohly tvořit 145 projektů o výkonu 519 MW.
„Kogenerační jednotky jsou stabilním zdrojem energie, který se narozdíl od ostatních stabilních zdrojů vyznačuje účinností přes 90 %. Vyrábějí elektřinu a teplo a od jejich nastartování mohou poskytnout energii během několika málo minut a být v provozu v podstatě nepřetržitě. Díky těmto vlastnostem se využívají i pro poskytování flexibility v dobách nedostatečné výroby obnovitelných zdrojů. Navíc dodávají energii především v mrazivých dnech, kdy příliš nesvítí ani nefouká,” doplnil Lukáš Dobeš.
Aukce představuje významný krok v transformaci české energetiky směrem od uhlí k moderním, flexibilním a nízkoemisním zdrojům. Úspěch členů COGEN Czech v této aukci potvrzuje jejich odbornost a připravenost na výzvy energetické transformace.
O COGEN Czech
COGEN Czech je spolkem právnických a fyzických osob, jejichž činnost souvisí s výrobou a provozem kogeneračních technologií, jejich projektováním, prodejem a poradenskou činností v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).