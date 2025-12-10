MPO vyhlásilo poslední aukci na podporu kombinované výroby elektřiny a tepla nad 1 MW
Jedná se o zatím poslední aukci na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) vůbec, protože nové schéma provozních podpor pro další období není řešeno.
Ilustrační obrázek. Zařízení KVET založené na kombinaci plynového motoru a generátoru elektřiny. Model stroje s celkovým výkonem až 10 MW, instalace v Teplárně Písek (Foto: TZB-info)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo poslední aukci v roce 2025 na provozní podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) s instalovaným výkonem nad 1 MW. V této aukci je soutěžený objem stanoven na 910,552 MWe instalovaného elektrického výkonu. Podávání nabídek bude probíhat od 19. prosince 2025 do 24. února 2026. Aukce je určena pro nové i modernizované kogenerační jednotky využívající zemní plyn, biomasu, bioplyn nebo důlní plyn, které budou uvedeny do provozu nebo u nich bude dokončena modernizace výrobny elektřiny do 31. prosince 2030.
„Třetí aukce na podporu KVET je poslední aukcí na provozní podporu pro celý obor kogenerace. Potenciál využití kogenerace je stále velký a čím dál více se ukazuje, že kogenerace je díky flexibilitě provozu v energetickém mixu skutečně nezastupitelná. Proto věříme, že se vysoutěží většina poptávaného objemu,“ říká Lukáš Dobeš, předseda COGEN Czech.
Hodnocení nabídek bude probíhat transparentně dle výše nabízené referenční aukční ceny, jejíž maximální výše je stanovena na 4 160 Kč, což je o 30 Kč méně než při aukci v květnu 2025. Nabídky budou seřazeny od nejnižší ceny až do naplnění celkového soutěženého výkonu.
„Vyhlášená aukce je významnou příležitostí pro modernizaci českého energetického sektoru. Je však nezbytné, aby stát již nyní připravil následné schéma podpor, které zajistí kontinuitu investic do této strategické technologie," komentuje Jiří Šimek, místopředseda COGEN Czech.
Kogenerace představuje společnou výrobu elektřiny a tepla v jednom zařízení, což umožňuje maximální využití energie obsažené v palivu a významné snížení emisí skleníkových plynů. Kogenerační jednotky se dělí podle elektrického výkonu na mikrokogeneraci (do 50 kWe), malou kogeneraci (50 kWe až 200 KWe), střední (do 1MWe) a velkou (nad 1 MWe).
Tato technologie nachází uplatnění jak v průmyslu a teplárenství, tak i v menších provozech, jakými jsou například bytové domy, školy, školky, plavecké bazény, administrativní budovy, domovy seniorů a jiné.
Cím dál více se kogenerace uplatňuje také v komunální energetice, kde ji lze kombinovat s fotovoltaickou elektrárnou. V kombinovaném provozu se kogenerační jednotky provozují v chladných měsících tak, aby byla zaručena spotřeba vyrobeného tepla, a to zejména v podzimním a zimním období, zatímco na jaře a v létě vyrábí energii fotovoltaické panely. Dochází tak k flexibilní výrobě energie, která je úsporná, nízkoemisní a nezatěžuje distribuční síť.
Více informací k vyhlášené aukci naleznete na webových stránkách MPO.