ERÚ usnadnil sdílení elektřiny. Další změny ale budou potřeba
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ERÚ usnadnil sdílení elektřiny. Další změny ale budou potřeba
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Sdílení elektřiny bude od 1. srpna 2026 snazší. Energetická společenství už nebudou při sdílení elektřiny omezena územím 3 obcí s rozšířenou působností (ORP) a efektivnější pětikolovou metodu sdílení budou moci využít ve skupinách sdílení až se 100 odběrnými a výrobními místy (EAN).
Změny schválila Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Podle Unie komunitní energetiky (UKEN) jde o krok správným směrem. Plný potenciál komunitní energetiky ale stát nevyužije bez pokročilejších metod sdílení a zohlednění skutečných nákladů na využívání sítě při stanovení distribučních poplatků.
Dosud mohla energetická společenství při sdílení elektřiny působit jen na území tří ORP nebo na území Prahy. Nově schválená novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou toto omezení ruší a zjednoduší sdílení elektřiny. Vítají ho především krajská energetická společenství.
„Zrušení územního limitu nám umožní nastavit sdílení elektřiny efektivněji. Dosud často bránilo optimálním kombinacím sdílejících členů, že se nenacházeli v rámci 3 sousedních ORP. Z pohledu skutečného dopadu však změnu vnímáme spíše jako kosmetickou. Za daleko větší bariéry považujeme absenci dynamického alokačního klíče,“ říká Tomáš Jagoš, předseda energetického společenství sdílEjme působícího v Jihomoravském kraji.
Stát by měl lokální sdílení motivovat finančně
Lokální rozměr sdílení je podle expertů efektivnější motivovat finančně, než administrativními nařízeními. UKEN tuto cestu prosazuje dlouhodobě. Doporučuje ji i Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) ve zprávě z jara 2025. Navrhuje, aby v členských státech uživatelé platili jen za ty části elektrické sítě, které skutečně využívají. Tento přístup odměňuje lokální sdílení elektřiny a motivuje obyvatele i obce k větší soběstačnosti a efektivitě.
„V současnosti se pro stanovení distribučních poplatků uplatňuje tzv. kumulativní princip. Zákazník platí nejen za napěťovou úroveň sítě, kterou elektřina reálně proteče, ale také za všechny vyšší úrovně – tedy i za části sítě, které ve skutečnosti vůbec nevyužívá. Tato metoda dávala smysl v dobách, kdy elektřina skutečně tekla pouze ‚shora dolů‘, například z uhelné elektrárny napojené na přenosovou síť až k domácnosti na nízkém napětí. Při sdílení elektřiny z fotovoltaiky mezi obecním úřadem a základní školou přes stejnou síť nízkého napětí však smysl nedává,“ vysvětluje Eliška Beranová, vedoucí legislativní pracovní skupiny UKEN a právnička Frank Bold.
Nejvýhodnější metody sdílení stále chybí
Novela vyhlášky také zvyšuje limit pro využití efektivnější pětikolové metody sdílení pro skupiny sdílení z 50 na 100 EAN. Větší skupiny sdílení tak nebudou přicházet až o 50 % vyrobené elektřiny, jak tomu bylo doposud. Od 1. srpna se výhodnější metody automaticky dočkají i skupiny sdílení aktivních zákazníků s méně než 5 odběrnými místy, kde se dosud počet opakování snižoval podle počtu odběratelů.
Přes pozitivní změny Česku stále chybí dynamická a hybridní metoda sdílení. Dokážou rozdělit celých 100 % vyrobené elektřiny v nejvýše dvou kolech a jsou proto efektivnější i levnější na provoz. Jejich zavedení by tak bylo výhodnější pro všechny. Slovenské Elektroenergetické datové centrum (EDC) přitom ukazuje, že je lze zavést v řádu měsíců.
„Zavedení dynamické a hybridní metody sdílení je zásadní pro rozvoj komunitní energetiky. Metody sdílení přitom určuje v podstatě matematický model, který lze upravit i ve stávajícím systému,“ říká Martin Krupa, jednatel ECM System Solutions.
Změny mohou lidé v EDC nastavit od 1. srpna 2026, v praxi se podle pravidel ve vyhlášce projeví od 1. září. Spolu se sdílením elektřiny pak vyhláška nově upravuje také pravidla vyhodnocování technické flexibility a ukládání elektřiny EDC.
Další materiály k tématu:
Podklady k dosavadním ztrátám vyrobené elektřiny při využití jednokolové statické metody: TAČR: Dopady komunitní energetiky do prostředí energetických trhů a sítí, číslo projektu TK04010028, str. 24–35
Materiály ke slovenskému příkladu: Doplnění metod sdílení | Metody sdílení ve slovenském EDC