Kogenerace využívá obří akumulační kapacitu jak v zásobnících plynu, tak v teplárenské síti
Zásobníky plynu pomáhají obchodníkům nakupovat mimo zimní cenové špičky a kogenerace dodává elektřinu ve chvíli, kdy obnovitelné zdroje nestačí. Palivem budoucnosti má být i vodík, který EU zároveň vyžaduje i omezuje – a jen tak se to nezmění? Proč?
Jak mohou plyn a kogenerace pomoci teplárnám, firmám a veřejným budovám při odklonu od uhlí? Lukáš Dobeš, Josef Kotrba a Jiří Šimek u kulatého stolu ve studiu estav.tv rozebírají, kde má kogenerace konkrétní využití, jak pracuje s teplem a elektřinou a proč její provoz souvisí s plynovou soustavou i obnovitelnými zdroji.
Velké teplárny mají při náhradě uhlí využít nové kogenerační zdroje, které budou současně vyrábět teplo i elektřinu. Výhodou je rychlý náběh, možnost reagovat na špičky v síti a využití akumulace tepla. Menší jednotky nacházejí uplatnění v bazénech, školách nebo firmách. Jaké podmínky rozhodují o jejich provozu? Podívejte se na video.
Ekonomické limity vodíku, baterií a bioplynu
Diskuse se věnovala také vodíku, který zatím brzdí vysoké náklady a přísná pravidla pro takzvaný RFNBO vodík. Výroba musí splnit podmínky původu elektřiny i časové návaznosti, což podle účastníků výrazně prodražuje celý proces. V rámci urychlení by bylo dobré podmínky pro výrobu zeleného vodíku změkčit, to se ale nejspíš nestane. Proč? Dozvíte se ve videu.
Vedle vodíku zazněla i otázka baterií a sezonní akumulace energie. Baterie mohou pomoci během dne nebo při krátkých výkyvech výroby, ale dlouhodobé ukládání energie přes léto na zimu je podle hostů technicky i ekonomicky problematické. V čem je hlavní problém? Podrobnosti se dozvíte ve videu.
Biometan má proti bioplynu výhodu hlavně v možnosti dopravy a skladování v běžné plynárenské síti. Část bioplynových stanic kvůli nastavení podpory dnes vyrábí elektřinu i v době přebytků z fotovoltaiky, což není efektivní. Biometan lze využít později podle aktuální potřeby. Zásobníky navíc pomáhají obchodníkům rozložit nákup plynu v čase a zmírnit dopady cenových výkyvů v zimě.