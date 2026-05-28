Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Energetika / Kogenerace / Kogenerace využívá obří akumulační kapacitu jak v zásobnících plynu, tak v teplárenské síti

Kogenerace využívá obří akumulační kapacitu jak v zásobnících plynu, tak v teplárenské síti

28.5.2026
redakce

Přehrát audio verzi

Kogenerace využívá obří akumulační kapacitu jak v zásobnících plynu, tak v teplárenské síti

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Zásobníky plynu pomáhají obchodníkům nakupovat mimo zimní cenové špičky a kogenerace dodává elektřinu ve chvíli, kdy obnovitelné zdroje nestačí. Palivem budoucnosti má být i vodík, který EU zároveň vyžaduje i omezuje – a jen tak se to nezmění? Proč?

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Jak mohou plyn a kogenerace pomoci teplárnám, firmám a veřejným budovám při odklonu od uhlí? Lukáš Dobeš, Josef Kotrba a Jiří Šimek u kulatého stolu ve studiu estav.tv rozebírají, kde má kogenerace konkrétní využití, jak pracuje s teplem a elektřinou a proč její provoz souvisí s plynovou soustavou i obnovitelnými zdroji.

Velké teplárny mají při náhradě uhlí využít nové kogenerační zdroje, které budou současně vyrábět teplo i elektřinu. Výhodou je rychlý náběh, možnost reagovat na špičky v síti a využití akumulace tepla. Menší jednotky nacházejí uplatnění v bazénech, školách nebo firmách. Jaké podmínky rozhodují o jejich provozu? Podívejte se na video.

Ekonomické limity vodíku, baterií a bioplynu

Diskuse se věnovala také vodíku, který zatím brzdí vysoké náklady a přísná pravidla pro takzvaný RFNBO vodík. Výroba musí splnit podmínky původu elektřiny i časové návaznosti, což podle účastníků výrazně prodražuje celý proces. V rámci urychlení by bylo dobré podmínky pro výrobu zeleného vodíku změkčit, to se ale nejspíš nestane. Proč? Dozvíte se ve videu.

Vedle vodíku zazněla i otázka baterií a sezonní akumulace energie. Baterie mohou pomoci během dne nebo při krátkých výkyvech výroby, ale dlouhodobé ukládání energie přes léto na zimu je podle hostů technicky i ekonomicky problematické. V čem je hlavní problém? Podrobnosti se dozvíte ve videu.

Biometan má proti bioplynu výhodu hlavně v možnosti dopravy a skladování v běžné plynárenské síti. Část bioplynových stanic kvůli nastavení podpory dnes vyrábí elektřinu i v době přebytků z fotovoltaiky, což není efektivní. Biometan lze využít později podle aktuální potřeby. Zásobníky navíc pomáhají obchodníkům rozložit nákup plynu v čase a zmírnit dopady cenových výkyvů v zimě.

 
 
Reklama