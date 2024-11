TZB-info / Energetika / Elektroenergetika / Domácnosti a odchylka – jak se projevuje rostoucí zatížení sítě a co s tím domácnosti mohou dělat?

Domácnosti a odchylka – jak se projevuje rostoucí zatížení sítě a co s tím domácnosti mohou dělat?

Zapojení domácností do podpůrných služeb může významně snížit náklady na investice a provoz sítě. Odpojovat OZE při ideálních podmínkách pro výrobu elektřiny nedává smysl. Vyplatí ale se vyšší opotřebení domácí baterie při poskytování podpůrných služeb?

První díl rozhovoru s jednatelem Delta Green Janem Hiclem se zaměřil na to, jak se odchylka projevuje finančně, tedy v nákladech dodavatelů a ČEPS. Druhý díl se zaměřuje na to, jak se odchylka v síti projevuje fyzicky, kdo jí řeší a jak.

Prvním příznakem měnících se časů byly Velikonoce 2023, kdy vlivem špatné předpovědi bylo nutné odpojit od sítě 400 kW fotovoltaických elektráren. Jak k této situaci došlo a jak se řešila? Dozvíte se ve videu.

ČEPS k regulaci soustavy využívá tržní mechanismy, a to jak domácí, tak zahraniční. S touto regulaci si po naprostou většinu doby vystačí, ale v mimořádných situacích, kdy trh nepomůže, nastupuje dispečerské řízení. Jaké všechny nástroje má ČEPS k dispozici a jak jsou financovány? Podívejte se na rozhovor.

Jak bylo řečeno v prvním dílu rozhovoru, domácnosti disponují větší flexibilitou než průmysl. Podaří-li se tuto flexibilitu odemknout, mohou domácnosti velmi významně pomoci nejen při stabilizaci provozu elektrizační soustavy, ale i při úsporách při posilování sítě. Umíme-li s pomocí flexibility a baterií ořezat špičky ve spotřebě, nemusíme soustavu dimenzovat tak robustně a draho. Jan Hicl hovoří o odemknutí domácí flexibility pro poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR). Mohou domácnosti nahradit uhelné elektrárny? Dozvíte se v rozhovoru.

Při poskytování flexibility hraje podstatnou roli agregátor. Ten stojí mezi ČEPS a domácností a zprostředkovává využití baterií a v budoucnu i dalších spotřebičů pro poskytování flexibility. Kolik si domácnost může flexibilitou vydělat? V rozhovoru odpovídá Jan Hicl.

Co je to agregační blok a jaké má parametry? Je to uzavřený soubor zařízení, nebo ho lze upravovat? Je agregační blok lokální záležitost, nebo může být rozprostřen libovolně v ČR? A konečně, jak se domácnosti sdružené v agregačním bloku osvědčily při pilotním provozu SVR? Dozvíte se ve videu.

Větší domácí baterie stojí přibližně 100 – 200 tisíc korun. Když domácnost „půjčí“ agregátorovi svou baterii, zapojením do poskytování SVR se bude opotřebovávat. Vyplatí se domácnosti svou drahou baterii zapojovat do poskytování flexibility? I to se dozvíte v druhém dílu rozhovoru s Janem Hiclem, jednatelem Delta Green.