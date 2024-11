TZB-info / Energetika / Elektroenergetika / Fotovoltaika a její dopad na cenu elektřiny: jak se projevuje vliv odchylky?

Fotovoltaika a její dopad na cenu elektřiny: jak se projevuje vliv odchylky?

Co je odchylka, jak se projevuje v ceně elektřiny a jakou roli v tom hraje domácí fotovoltaika? Může se domácnostem prodražit i chytré měření? O vlivu odchylky na náklady dodavatelů a o domácí flexibilitě jsme ve studiu Estav.tv hovořili s Janem Hiclem, jednatelem společnosti Delta Green.

Cena odchylky donedávna nehrála v cenách elektřiny podstatnou roli. Zlom přišel v roce 2022, kdy rostoucí ceny elektřiny zvýšily tlak na výstavbu obnovitelných zdrojů a k tomu se od ledna 2022 změnila pravidla pro stanovení ceny odchylky. Následkem toho náklady na odchylku dodavatelů vzrostly. Jak moc? Dozvíte se v rozhovoru.

Na čem závisí výše odchylky?

Výše odchylky závisí na schopnosti dodavatele co nejpřesněji předpovědět spotřebu na druhý den. Tu se ale nikdy nepodaří trefit na 100 %. Spotřeba zákazníka je téměř vždy mimo odhad dodavatele. Ale díky širšímu portfoliu zákazníků se tento rozdíl podaří více či méně vyrovnat mezi nimi. Jak je tato predikce vytvářena a na čem závisí? Podívejte se na rozhovor s Janem Hiclem.

Jak se dodavatel dozví, že je u zákazníka odchylka?

Zákazníci s fotovoltaikou jsou na předpověď ještě náročnější, tím spíš, když dodavatel zná jen údaje z elektroměru. Chytrý elektroměr, který je u majitelů fotovoltaiky povinný, je ale zároveň zařízení, skrz které se dodavatel vůbec dozví o tom, že tento jeho zákazník je v odchylce. Smart metery se přitom budou v nejbližší době rozšiřovat i do domácností bez fotovoltaiky. Jaké to bude mít dopady na zákazníky s chytrým měřením? V rozhovoru odpovídá Jan Hicl, jednatel společnosti Delta Green.

Jak jsou vysoké náklady dodavatelů na zákazníky s fotovoltaikou?

V srpnu proběhla médii zpráva o tom, že domácnosti s fotovoltaikou zvyšují dodavatelům náklady. O jakých řádech se vůbec bavíme? Kolik má zhruba dodavatel zákazníků s fotovoltaikou a jak se v nákladech projevuje jejich odchylka? Dozvíte se v rozhovoru.

Může zákazník pomoct dodavateli snížit odchylku?

Dokáže-li zákazník přizpůsobit svou spotřebu podle potřeb dodavatele nebo provozovatele sítě, hovoříme o flexibilitě, řízení poptávky. Potenciál flexibility je přitom u českých domácností vyšší než v průmyslu. Které zařízení v domácnosti má nejvyšší potenciál k vyrovnávání sítě? Odpověď najdete v rozhovoru.

Výhodu mají zákazníci s fotovoltaikou, která většinou zahrnuje jak baterii, tak detailní monitoring spotřeby domácnosti i chování elektrárny. A může-li dodavatel toto zařízení ovládat, získá jednak mnohem přesnější data, na základě kterých může lépe předpovídat spotřebu domácnosti. A získá tím i možnost si sám během dne odchylku vyrovnávat. Jak to funguje, jaké to má výhody pro zákazníka a co to obnáší pro obchodníka? Dozvíte se v rozhovoru s Janem Hiclem, jednatelem společnosti Delta Green.