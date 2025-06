TZB-info / Energetika / Energetická politika / Parlament schválil Lex plyn

Parlament schválil Lex plyn

Novela energetického zákona LEX Plyn usnadní a zrychlí výstavbu plynových elektráren, nových obnovitelných zdrojů v ČR a zakáže provoz mařičů energie.

Lex plyn je novela energetického zákona, která výrazně zjednodušuje a zrychluje povolování nových plynových elektráren

Lex plyn je novela energetického zákona, která výrazně zjednodušuje a zrychluje povolování nových plynových elektráren. Tyto zdroje představují klíčový stabilizační prvek energetického mixu – mají řiditelný výkon a dokážou pružně reagovat na výkyvy výroby z obnovitelných zdrojů. Lex plyn je tak zásadní pro energetickou bezpečnost, spolehlivost dodávek a udržení konkurenceschopnosti českého hospodářství. Bez něj by hrozilo vážné zpoždění klíčových investic a ohrožení stability sítě.

Plynové elektrárny představují důležitý pilíř transformující se energetiky, protože poskytují flexibilitu nezbytnou pro integraci obnovitelných zdrojů. Společně s technologiemi akumulace a agregace pomáhají vyrovnávat výkyvy mezi výrobou a spotřebou a přispívají k bezpečnému provozu sítě.

Díky Lex Plyn bude možné uvolnit kapacitu v distribuční síti pro skutečně připravované projekty a zabránit jejímu blokování nerealizovanými nebo spekulativními žádostmi. Nyní schválená novela otevírá cestu k transparentnějšímu procesu připojování nových zdrojů do elektrorozvodné sítě. Do dvou let můžeme čekat odblokování připojení na řadě míst, kde nyní vinou spekulativních smluv není možné nový zdroj připojit. Novela energetického zákona mění princip úhrady za rezervaci kapacity: část poplatku za připojení bude nevratná. Přináší rovněž revizi starých smluv vč. principu tzv. „amnestie” (pozn.: umožňuje zejm. při včasném aktivním uvolnění nevyužitelné rezervované kapacity vrácení min. části již zaplacené zálohy zpět), čímž výrazně zvyšuje efektivitu připojování nových zdrojů. Jde o zásadní krok pro rozvoj obnovitelné energetiky v Česku. Na schválený zákon naváže Vyhláška o připojení k síti, kterou připravil ERÚ a která je nyní v připomínkovém řízení.

Dále novela rozšiřuje povinnosti výkupu tepla z OZE i na odpadní teplo.

Plynové elektrárny představují důležitý pilíř transformující se energetiky

Novela zjednodušuje povolovací procesy pro nové plynové elektrárny s výkonem nad 100 MW a vytváří předvídatelné podmínky pro investory. Současně obsahuje pojistné mechanismy, které umožňují Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy ČEPS zasáhnout v případě ohrožení bezpečného provozu elektrizační soustavy.

„LEX Plyn není jen o zrychlení stavebního procesu, ale také o odpovědném řízení rizik. Novela počítá s mimořádnými situacemi a zajišťuje, že případná opatření budou podložena odborným vyhodnocením,“ uvedl dle TZ MPO vrchní ředitel sekce energetiky MPO René Neděla.

Podle Hospodářské komory jde o klíčový krok k zajištění energetické bezpečnosti České republiky a vytvoření podmínek pro náběh nových plynových zdrojů.

Komora zároveň připomíná, že Lex plyn je pouze prvním krokem. Je nezbytné pokračovat i v dalších úpravách legislativy, a to včetně notifikace kapacitních mechanismů, které umožní financování těchto investic v souladu s evropským právem, a také úpravy taxonomie, aby byl plyn delší dobu udržitelný a financovatelný.

Zákaz mařičů energie

K novele LEX Plyn načetl ministr Vlček také pozměňovací návrh, který navrhuje legislativní úpravu zákazu „mařičů“ elektřiny. „Děkuji poslancům, že jsme se shodli na tom, že zařízení, která pálí elektřinu bez užitku, nemají v energetice místo. Není přijatelné, aby někdo záměrně plýtval energií, a natož z toho ještě profitoval. Schválením mého návrhu jasně říkáme, že tudy cesta nevede,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček po hlasování ve sněmovně.

Upravenou novelu energetického zákona chválí také Vojtěch Krajíček, advokát v Doucha Šikola advokáti. Představuje podle něj důležitý krok pro další směřování české energetiky. „Za velmi důležité považuji, že senátní úprava zákona zachová původně garantované podmínky podpory pro solární elektrárny, což přináší do sektoru v poslední době rozkolísanou právní jistotu a zlepší investiční prostředí v Česku,“ dodává Krajíček.

Jednodušší povolování OZE