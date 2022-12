TZB-info / Energetika / GasNet otevřel čtvrtou LNG stanici, první v jižních Čechách

GasNet otevřel čtvrtou LNG stanici, první v jižních Čechách

Největší český distributor plynu GasNet zprovoznil v jihočeské Kaplici plnicí stanici zkapalněného plynu (LNG) pro veřejnost. Stanice vznikla v areálu společnosti EGAL v Kaplici-Nádraží a je otevřena non-stop pro všechny LNG tahače. Je to už čtvrtá plnička GasNetu v Česku a plynaři otevřením stanice pokračují v rychlém rozvoji využití LNG v nákladní silniční dopravě.

Veřejná čerpací stanice se nachází v těsné blízkosti klíčové spojnice mezi Českou republikou a Rakouskem, u mezinárodní silnice E55. V lokalitě má navíc brzo vyrůst dálnice D3. Síť čerpacích stanic LNG se tak rozrostla o další strategický směr v české i evropské logistice. GasNet nyní provozuje čtyři stanice. Další se nacházejí v Klecanech u Prahy (D8), Mladé Boleslavi (D10) a v Nýřanech (D5).

Mobilní LNG stanice v Kaplici je vybavena nejmodernější technologií a čerpat u ní mohou oba aktuálně používané typy plnicí technologie.

Výdejní stojan je samoobslužný a řidičům je k dispozici non-stop. Výkon stanice umožní natankovat až 6 tahačů za hodinu.

Samotné tankování je jednoduché – řidiči procházejí vstupním školením, kde se hlavní důraz klade na bezpečnost. Rovněž platba prostřednictvím tankovací karty, kterou GasNet distribuuje svým zákazníkům, je velmi jednoduchá. Platit můžou řidiči i kartou Eurowag, kterou dobře znají i provozovatelé klasických tiráků.

Čistá doprava v jižních Čechách

Mezi průkopníky LNG patří přepravní společnost Giomir, která v Kaplici provozuje své LNG kamiony pro přepravu sypkých materiálů. Giomir a společnost EGAL vedle toho připravují v Kaplici rozsáhlý truck park, který bude tvořit kompletní zázemí pro řidiče včetně monitorovaného parkování, ubytování, sociálního zařízení, stravování a dalších služeb pro řidiče.

„Sami provozujeme kamionovou dopravu, takže dobře víme, že ‚řidič tvrdý chleba má‘, a najít místo pro strávení nejen předepsaného odpočinku není jednoduché. Chtěli bychom v našem truck parku řidičům poskytovat důstojné zázemí se vším všudy,“ říká Kamila Smudková, jednatelka firem EGAL s.r.o. a Giomir s.r.o.

A doplňuje: „Ekologie není pro naše firmy jen prázdným pojmem. Proto jsme se před 2 lety rozhodli pro pořízení kamionů na alternativní pohon. Podle našeho názoru je v této době jedinou opravdu smysluplnou a funkční alternativou právě LNG a bioLNG. Jsme velice rádi, že jsme se dohodli s GasNetem na zřízení první jihočeské plnicí stanice LNG v našem areálu. Je to další krok k rozšíření možností využívání LNG a bioLNG v dopravě.“

LNG: cesta k plnění emisních limitů

Česká republika se zavázala snižovat emise a tyto emisní cíle se týkají i dopravy. Rychlejší rozvoj LNG v nákladní dopravě je nezbytným krokem k jejich plnění. GasNet se snaží o maximální využití zkapalněného zemního plynu v tuzemské dopravě.

„Nedávno byla v Evropě otevřena 600. plnicí stanice LNG. Kaplice je důkazem, že jejich počet dál roste. U nás by jich mělo být do roku 2030 minimálně 30,“ říká Filip Dostál, Head of Business Development skupiny GasNet.

Ve srovnání s naftovými motory mají vozy na LNG při srovnatelném dojezdu výrazně nižší emise a nižší hlučnost.

„LNG motor oproti naftovému motoru vypouští o 20 % méně CO 2 . Jen loni pomohlo LNG od GasNetu ušetřit 1 049 tun emisí CO 2 . Navíc při spalování LNG se neuvolňují pevné částice, čímž se významně zlepšuje kvalita ovzduší v nebližším okolí. Nemluvě o tom, že LNG motor je ve srovnání s dieselem o 9 dB nižší,“ vysvětluje Filip Dostál z GasNetu.

Připraveni na bioLNG

Infrastruktura čerpacích stanic i servisní podpora u motorů na zkapalněný plyn se pomalu rozšiřuje. Její obrovskou výhodou je, že prakticky okamžitě lze přejít z LNG na bioLNG. Jde o zkapalněný biometan, který se vyrábí například ze zemědělského odpadu nebo zbytků potravin v gastronomii.

BioLNG (zkapalněný obnovitelný biometan) má oproti dieselu emisní stopu nižší dokonce o 95 %. Logistické firmy proto vidí v nákupu LNG tahačů i příležitost, jak svým zákazníkům nabízet udržitelnou, „zelenou“ službu, a tím i plnit jejich závazky v oblasti ESG a udržitelnosti.

„Zájemcům o LNG vycházíme maximálně vstříc. Vyškolili jsme přes 500 řidičů, podíleli jsme se na testování vozů na LNG, spolupracujeme s výrobci a samozřejmě také s dopravci. Na našich stanicích jsme nasbírali cenné zkušenosti a nyní na nich obsluhujeme desítky českých i zahraničních zákazníků,“ doplňuje Filip Dostál.

Aktuálně jezdí v Česku 135 registrovaných nákladních vozů na LNG a k dispozici mají pět veřejných plnicích stanic. Čtyři z nich provozuje společnost GasNet.