Vodíková budoucnost: středoškoláci budou soutěžit o titul Plynař roku 2023

„Plynařinu jsem vystudoval, protože jde o technologicky zaměřené řemeslo, jehož budoucnost je v obnovitelných plynech: vodíku a biometanu,“ říká mladý plynař Radim Dvořák, absolvent Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Žáci z této a dalších čtyř středních škol budou v březnu bojovat o titul Plynaře roku 2023.

Soutěž „Plynař roku“ je určena žákům středních škol a její finále proběhne 2. března na brněnském výstavišti během Stavebního veletrhu. Organizátorem je Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, generálním partnerem společnost GasNet.

Plynař roku je součástí multioborové středoškolské soutěže „Mistři všedních dnů“. Během ní budou na veletrhu soutěžit v odborných dovednostech i žáci dalších oborů. Například tesaři, čalouníci, zedníci či klempíři.

Řemeslo má zlaté dno. Bez nadsázky

Cílem soutěže je ocenit nejtalentovanější žáky a přispět ke zviditelnění učňovského školství: „Odborně vyučených řemeslníků je na trhu práce nedostatek, a tak dnes opravdu platí, že řemeslo má zlaté dno. Naši žáci jsou zaměstnavateli velmi žádaní a dobrou práci mají v podstatě jistou. To platí i pro absolventy oboru mechanik plynových zařízení,“ říká Roman Komínek, zástupce ředitele Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy.

GasNet připravuje Česko na vodík. Bez nových plynařů se neobejde

Jeho slova potvrzuje Petr Zajíček, ředitel speciálních prací největšího tuzemského distributora plynu, společnosti GasNet: „Plynárenství má zelenou budoucnost. Doslova. Domácnosti i průmysl potřebují spolehlivé a stabilní dodávky energií v průběhu celého roku. Takové dodávky díky svým vlastnostem garantuje plyn. Dnes zemní, do budoucna plyny obnovitelné: především vodík a biometan. GasNet proto již dnes připravuje plynárenskou soustavu na tyto zelené, nízkoemisní plyny. Víme také, že nové generace plynařů budou pro českou energetiku klíčové. Abychom tedy získali nové plynaře, podporujeme středoškolské studenty stipendii, placenými praxemi a zavádíme zkrácené formy studia plynařiny pro technické obory. Více se zájemci dozví na akci Plynař roku.“

Odborníci poradí rodičům a žákům základních škol s výběrem řemesla

O titul Plynaře roku budou na veletrhu soutěžit dvoučlenné týmy z celkem pěti škol:

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice

Střední škola řemesel Frýdek-Místek

Střední odborná škola energetická a stavební, Chomutov

Střední škola polytechnická Kyjov

Žáci budou plnit odborné plynárenské úkoly. Soutěž započne 1. března na Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy a bude pokračovat 2. března na Stavebním veletrhu v Brně. Právě na Stavebním veletrhu se bude moci veřejnost s plynařinou lépe seznámit, a to od 2. do 4. března. „Protože se plynaři budou na výstavišti prezentovat po boku dalších řemesel, bude akce dobrou příležitostí, jak získat o studiu více informací. A to především pro budoucí ročníky, protože letošní uzávěrka přihlášek na střední školy je do 1. března,“ upozorňuje Roman Komínek.

