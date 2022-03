TZB-info / Energetika / GasNet zprovoznil další LNG plničky: v Mladé Boleslavi a Nýřanech

GasNet zprovoznil další LNG plničky: v Mladé Boleslavi a Nýřanech

Největší tuzemský distributor zemního plynu GasNet úspěšně zprovoznil svou první „kamennou“ plnicí stanici zkapalněného plynu (LNG) pro veřejnost. GasNet tak nadále pokračuje v rychlém rozvoji využití LNG v nákladní silniční dopravě.

Pro splnění emisních cílů v sektoru nákladní dopravy je rychlejší rozvoj LNG naprosto nezbytným krokem. Právě z tohoto důvodu se GasNet snaží o maximální využití zkapalněného zemního plynu v tuzemské dopravě. Úspěšné otevření nejmodernější stacionární plnicí LNG stanice v Kosmonosech u Mladé Boleslavi v blízkosti dálnice D10 je pro dopravce velmi důležitým signálem. Spolu s první mobilní plničkou v Klecanech u Prahy, kterou GasNet provozuje už dva roky, a novou stanicí v Nýřanech, tak GasNet už nabízí řidičům tři místa, kde mohou bezpečně a spolehlivě natankovat LNG.

V Mladé Boleslavi je stacionární stanice s nejmodernější LNG technologií

Veřejná čerpací stanice se nachází v Průmyslové ulici. GasNet zvolil jednu z nejmodernějších dostupných technologií, díky které budou mít zákazníci vždy k dispozici LNG v optimálním tlaku i teplotě. V Mladé Boleslavi bez problémů natankují všechny značky využívající LNG, tedy vozy Volvo, Scania a Iveco. Stanice má oboustranný výdejní stojan, je samoobslužná a řidičům je k dispozici non-stop. Výkon stanice umožní natankovat až 7 tahačů za hodinu.

Samotné tankování není nijak složité – řidiči procházejí vstupním školením, kde se hlavní důraz klade na bezpečnost. Rovněž platba prostřednictvím tankovací karty, kterou GasNet distribuuje svým zákazníkům, je velmi jednoduchá. Platit můžou řidiči i kartou Eurowag, kterou dobře znají i provozovatelé klasických tiráků.

„V současné době je v Evropě už 500 LNG plnicích stanic a jejich počet stále roste. U nás by jich mělo být do roku 2030 minimálně 30,“ říká Filip Dostál, Head of Business Development společnosti GasNet a dodává: „Ve srovnání s naftovými motory mají vozy na LNG při srovnatelném dojezdu výrazně nižší emise a nižší hlučnost. Provoz vozidel na LNG je naprosto bezpečný, a právě bezpečnost a spolehlivost provozu je pro nás absolutní prioritou.“

Třetí plničku GasNet otevřel v Nýřanech

V Nýřanech u Plzně je od začátku března řidičům k dispozici už třetí LNG plnička, kterou u nás GasNet provozuje. Nachází se v průmyslové zóně Mexiko v areálu Volvo Trucks a plnička je dobře dostupná z exitu 93 dálnice D5.

Aktuálně jezdí v Česku 106 registrovaných nákladních vozů na LNG a k dispozici mají čtyři veřejné plnicí stanice. Tři z nich provozuje společnost GasNet, která se ještě v průběhu letošního roku chystá otevřít několik dalších.

„Zájemcům o přechod na LNG se snažíme vycházet maximálně vstříc. Doposud jsme vyškolili přes 300 řidičů, podíleli jsme se na testování vozů na LNG, spolupracujeme s výrobci a samozřejmě také s dopravci. Na našich mobilních stanicích jsme nasbírali cenné zkušenosti a nyní na nich obsluhujeme desítky českých i zahraničních zákazníků. Po úspěšném zprovoznění stanic v Mladé Boleslavi a v Nýřanech plánujeme ještě letos otevřít několik dalších stanic,“ říká Filip Dostál.