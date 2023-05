TZB-info / Energetika / Teplárenství / Síkela: Letošní zimu jsme zvládli, ale je to teprve začátek

Letošní ročník konference Dny teplárenství a energetiky zhodnotil práci energetiků v období, které bylo ještě loni před topnou sezonou označováno za velmi nejisté. Konference rovněž přinesla pohledy na novou legislativu a posoudila dosavadní cestu v oblasti transformace oboru.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela ve své přednášce hovořil především o uplynulé zimě a o jejím bezproblémovém zvládnutí. Jedním z hlavních atributů je podle něj nižší spotřeba.

„Snížení spotřeby elektřiny, plynu a tepla sehrálo rozhodující roli v tom, jak naše republika a vůbec celá Evropa minulý rok ustála,“ řekl ve svém vystoupení ministr a dodal, že v České republice se meziročně ušetřilo takové množství plynu, které by za normálních okolností vystačilo na dva zimní měsíce. Ovlivnily to především vysoké ceny energií, ale podle Síkely také vládní opatření a kampaně na podporu energetických úspor.

K cenám za energie se mimo jiné vyjádřil prostřednictvím kritiky Evropské unie i Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR. „Brusel se chová tak, jako kdyby reagoval na ruskou agresi na Ukrajině. Ale přeci všichni víme, že prapříčinou energetické krize není tato válka – ta to možná akcelerovala a přidala negativní prémii k cenám,“ řekl předseda a současně dodal: „Pokud stáhneme z trhu buď uměle, nebo na základě (ne)údržby jaderných elektráren ve Francii tak obrovský výkon, přidá se postcovidové oživení, klesne nabídka a vzroste poptávka, tak i student prvního ročníku ekonomické školy vám řekne, že dojde k razantnímu zvýšení ceny.“

Dny teplárenství a energetiky i letos prokázaly nezbytnost své existence. Konference nejen zhodnotila dosavadní úsilí při řešení mnoha úkolů, ale nastínila i další možnosti, případné překážky a cesty, které by vedly ke stabilizaci oboru, jeho efektivitě, a především dlouhodobé životaschopnosti a udržitelnosti. Rekordní zájem o akci to dokazuje. „Jsem rád, že je vás tu tolik. Rok od roku zájem spíše vzrůstá, protože je pořád o čem se bavit,“ dodal Mirek Topolánek a doplnil, že obor sice řeší mnohdy velké nesmysly, ale řeší je úspěšně.

Rekordní účast

Letošní konference byla rekordní hned v několika ukazatelích. Nejen z hlediska počtu návštěvníků, ale i počtu hostů na společenském večeru. V obou případech se organizátoři dostali na hranici možné kapacity. Každopádně zájem vysoce překonal i velmi dobrá předcovidová čísla.

Letošní ročník navštívilo 1 363 hostů, což představuje meziroční nárůst o 7 procent. Zvýšil se rovněž počet partnerů konference a vystavovatelů. Ti si pochvalovali schéma a uspořádání výstavních ploch, které zajišťovalo vyšší možnost „být viděn“, což se také odrazilo na počtu neformálních rozhovorů nad vystavovanou produkcí. Letos mohli hosté navštívit 26 výstavních stánků.

Konference Dny teplárenství a energetiky 2023 v Olomouci zcela jistě přinesla oboru nový impuls. Pro teplárenství je to každoroční vrcholné setkání významných představitelů a firem z oboru. Pořadatelům a organizátorům, tedy Teplárenskému sdružení ČR a společnosti Exponex, výsledky ve všech směrech přinesly uspokojení, na druhou stranu však také vrásky. Vzrůstající zájem o akci totiž znamená řešit i otázky kapacity. „Velmi nás těší obrovský zájem o konferenci. Je dokonce tak velký, že jsme 14 dnů před začátkem museli ukončit registraci i příjem dalších účastníků. Vnímáme, že jsme na hranici kapacity. Rozhodně nechceme v honbě za čísly snižovat kvalitu servisu pro partnery a návštěvníky, což v praxi bohužel znamená, že musíme pozdější zájemce odmítat. Z diskusí s Teplárenským sdružením ČR a firmami také vyplývá, že konference dosáhla optimální velikosti a neměla by se dále výrazně zvětšovat. Do příštího roku tedy bereme jako hlavní úkol kvalitu přednášek, zároveň se chceme zaměřit na logistiku včetně parkování a zvyšování kvality služeb,“ říká Aleš Pohl, jednatel firmy Exponex, která dlouhodobě akci organizuje.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2023

Kdy: 26.–27. 4. 2023

Kde: Clarion Congress Hotel Olomouc

Kdo: pořadatel: Teplárenské sdružení ČR, organizátor: Exponex s.r.o.