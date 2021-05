TZB-info / Energetika / Teplárenství / Modernizační fond se rozjíždí naplno, na transformaci teplárenství půjde 6,4 miliardy

Modernizační fond se rozjíždí naplno, na transformaci teplárenství půjde 6,4 miliardy

6,4 miliardy korun je určeno především na přechod tepláren z uhlí na zemní plyn a související modernizační opatření. Ostrá výzva začíná 24. května 2021 ve 12:00, v informačním systému AIS SFŽP ČR

V rámci modernizačního fondu půjde 6,4 miliardy korun i díky MŽP a MPO na transformaci teplárenství. Zajistit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie, ze kterých budou teplo vyrábět, to je hlavním cílem pilotních dotačních výzev z programu HEAT čerpající peníze z Modernizačního fondu. Tato zásadní transformace Česku přinese čistší vzduch a lidem zajistí i nadále cenově dostupné teplo. Modernizační fond se tak zařadil na první příčku evropských dotačních nástrojů, které jsou na národní úrovni již připravené a mohou začít vyhlašovat první výzvy a přijímat žádosti.

Spuštěním prvních ostrých výzev vrcholí usilovná příprava čerpání peněz z Modernizačního fondu. „Od začátku pro nás bylo hlavní prioritou Modernizační fond nejen dobře nastavit, ale hlavně peníze z fondu co nejdříve žadatelům zpřístupnit. Splnili jsme vlastní ambiciózní cíl a Modernizační fond jsme představili mezi prvními v Evropě, máme za sebou vyhodnocené předregistrační výzvy, a dnes otevíráme první ostré výzvy. Mám z toho radost,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na zelené projekty půjde v následujících deseti letech z Modernizačního fondu minimálně 150 miliard korun, které výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a naopak výrazně podpoří obnovitelné zdroje energie. Prostředky se budou rozdělovat prostřednictvím devíti programů a podporu bude možné čerpat na širokou škálu projektů, od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úspor v budovách i průmyslu až po výstavbu fotovoltaických či větrných elektráren.

Jako prvním se Modernizační fond otevírá teplárnám, resp. vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií. Právě je totiž tíží vysoké ceny emisních povolenek, které jim markantně zvedají náklady. „Je to problém především menších výrobců tepla do 200 MW, kterým vyprší přechodné období pro emisní limity koncem roku 2022 a do té doby musí mít nové technologie, které nahradí dnešní uhelné kotle. My jim na přechod na čistý zdroj přispějeme až 80 % způsobilých výdajů a zároveň lidem ve městech zajistíme cenově dostupné teplo,“ vyzdvihuje hlavní přínosy ministr Richard Brabec.

V přechodu na čisté zdroje podporuje teplárny také Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Česko je jednou z mála evropských zemí, která má silně vyvinutou síť dálkového zásobování teplem, které pochází převážně právě z uhelných elektráren. Proto i my tento přechod podporujeme a s Ministerstvem životního prostředí jsme nejen na přípravách výzvy, ale i nastavení celého Modernizačního fondu intenzivně spolupracovali. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude navíc v prvních letech podporovat projekty na modernizaci nebo výstavbu rozvodů tepla z prostředků tzv. Fondu obnovy, než i tato oblast přejde později pod Modernizační fond,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Uhlí mohou výrobci tepla nahradit za obnovitelné zdroje energie, zemní plyn ale například i za odpadní teplo. „Podpoříme jak rekonstrukci, tak náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je ale podmínkou, že musí dojít ke změně paliva ze špinavého na čisté. V závislosti na velikosti podniku a regionu se výše dotace bude pohybovat v rozmezí od 45 do 80 %, přičemž nejvíce zvýhodníme malé podniky v uhelných regionech,“ upřesňuje podmínky dotační výzvy Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který má příjem žádostí i zprostředkování peněz z Modernizačního fondu na starosti. Současně dodává, že pro uhelné regiony bude přednostně alokováno min. 30 % z peněz obou výzev.

První z výzev je určená pro menší projekty s podporou do 15 milionů eur, druhá pak pro nákladnější projekty, které si z celkové alokace prvních výzev ukrojí 5 miliard korun. Větší projekty budou v rámci procesu jejich schvalování individuálně předkládány Evropské investiční bance, přičemž před tím musí projít i individuálním posouzením z hlediska veřejné podpory.

Elektronický příjem žádostí bude v obou výzvách zahájen 24. května 2021 ve 12:00 prostřednictvím informačního systému AIS SFŽP ČR. Žádosti mohou podávat všichni zájemci, kteří se již dříve zapojili do předregistrační výzvy. Příjem žádostí bude ukončen 14. ledna 2022, přičemž alokace může být v průběhu výzev navýšena nebo upravena v návaznosti na disponibilitě prostředků Modernizačního fondu. „V případě menších projektů s podporou do 15 milionů eur budeme přijímat skutečně připravené projekty, u kterých jejich předkladatelé budou schopni předložit uzavřenou smlouvu o dílo do šesti měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň budou schopni garantovat, že projekt stihnou zrealizovat do 30 měsíců. Tato pravidla jsme nastavili z důvodu omezeného a postupného čerpání prostředků Modernizačního fondu v prvních letech implementace, kdy přednost budou mít projekty již v pokročilém stupni přípravy,“ doplňuje Petr Valdman.

Na teplárenské výzvy navážou hned v květnu další dvě výzvy. Konkrétně se bude jednat o programy Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS), které už mají za sebou předregistrační výzvy. Do konce roku by Ministerstvo životního prostředí chtělo představit zbylé programy v detailu pro přípravu projektů a tam, kde to bude žádoucí, vyhlásit předregistrační výzvy.

Bližší informace k dotačním výzvám: