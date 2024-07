Aukce na provozní podporu elektřiny z kogenerace startuje 17. července

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznámilo zahájení první aukce zaměřené na podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Tato aukce představuje významný impulz pro rozvoj vysokoúčinných plynových kogenerací, které nahradí výrobu elektřiny a tepla z uhlí a budou sloužit jako flexibilní záloha k proměnlivé výrobě elektřiny z OZE.

Podpora byla notifikována Evropskou komisí, její celkový rozpočet činí 75 miliard Kč. Podání nabídek bude možné od 17. července do 20. září 2024. Aukce se vztahuje na výrobny elektřiny splňující vyhlášku č. 37/2016 Sb., s instalovaným elektrickým výkonem nad jeden megawatt, které budou nově uvedeny do provozu nebo modernizovány do 31. prosince 2029.

Vypsaná aukce představuje první krok po osmi letech v oblasti podpory elektřiny z vysokoúčinné KVET nad jeden megawatt instalovaného výkonu. Kogenerace, která kombinuje výrobu elektřiny a tepla, je klíčová pro efektivní využití energetických zdrojů a snižování emisí. Vývoj jak cen komodit (především poměr cen plynu a elektřiny), tak legislativního prostředí je velmi těžko predikovatelný, proto je nutné provoz kogeneračních jednotek podpořit proměnlivou provozní podporou.

Lukáš Dobeš, předseda sdružení COGEN Czech, k tomu dodává: „Takto nastavený systém proměnlivé výše podpory zajistí dlouhodobě stabilní ekonomické podmínky pro provoz zdrojů. Provozní podpora je proto důležitá jak pro investory, tak pro financující banky. Její význam pro český energetický sektor je nezpochybnitelný a tato aukce by měla přinést nový impuls pro jeho další rozvoj.“

Tento význam podtrhuje i Jan Sulík, člen rady sdružení COGEN Czech, když doplňuje: „Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla má potenciál nahradit většinu výpadku výroby elektřiny a tepla z uhlí. Menších kogeneračních jednotek s plynovými motory s výkonem od jednotek kilowattů do jednotek megawattů může být instalováno v sídlištních teplárnách, malých městech, nemocnicích, hotelech či penzionech až 1000 megawattů.“

Podpora byla notifikována Evropskou komisí, což potvrzuje její soulad s evropskými pravidly. Celkový rozpočet na podporu, zahrnující zelený bonus a aukční bonus, je stanoven na 75 miliard Kč po celou dobu poskytování podpory. To je významná finanční injekce, která by měla přilákat mnoho zájemců z oblasti energetiky.

Aukce se bude týkat podporované elektřiny vyrobené ve výrobně, která splňuje vyhlášku č. 37/2016 Sb. a má instalovaný elektrický výkon nad jeden megawatt. Podporovanými palivy budou biomasa, bioplyn, důlní plyn a zemní plyn. Zemní plyn bude podporován ale jen za předpokladu, že projekt bude technicky a ekonomicky schopný nahradit zemní plyn a provozovat obnovitelné nebo nízkouhlíkové plyny do roku 2050. Podpora je omezena na 3 300 hodin maximálního využití instalovaného výkonu výrobny elektřiny v kalendářním roce.

Celková hodnota soutěženého instalovaného elektrického výkonu je 1 280 MWe. Lhůta pro uvedení výrobny do provozu nebo její modernizace je stanovena do 31. prosince 2029. Maximální výše referenční aukční ceny je 4 190 Kč za megawatthodinu. Bonus z aukce bude meziročně upravován dle vývoje cen plynu, elektřiny a emisních povolenek, podobně jako tomu již je u malé kogenerace, a to po dobu 15 let.

První notifikace aukce pro rok 2024 byla zveřejněna 2. července 2024. Lhůta pro podávání nabídek začne běžet 17. července a bude ukončena 20. září 2024. Tato aukce je důležitým krokem pro budoucí rozvoj kogenerace v České republice a očekává se, že přiláká široký okruh účastníků z řad energetických firem. Největší potenciál pro kogeneraci je v teplárnách pro náhradu uhelných zdrojů, tam by mělo vzniknout až 3 000 megawattů nových zdrojů.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.