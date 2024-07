TZB-info / Energetika / Kogenerace / České kogenerační jednotky pomáhají Ukrajině zvládnout kritickou situaci bombardované energetiky

České kogenerační jednotky pomáhají Ukrajině zvládnout kritickou situaci bombardované energetiky

Desítky českých kogeneračních jednotek pomáhají Ukrajině zvládnout kritickou situaci bombardované energetiky. Terčem ruské agrese se na Ukrajině stávají často velké elektrárny. Cílem útoků je vyřadit z provozu co nejvíce zdrojů tepla a elektrické energie. Ukrajina se proto snaží urychleně obnovit svoji energetickou soustavu, a to za pomoci menších decentralizovaných energetických zdrojů. Právě tady se uplatňují kogenerační jednotky, které vyrábí současně elektrickou energii a teplo a je možné je vystavět v krátkém čase.

Dodávky kogeneračních jednotek na Ukrajinu zajišťují i české firmy. Za poslední rok jich dodaly už několik desítek. Mezi hlavní české dodavatele patří společnosti GENTEC CHP a TEDOM. České kogenerační jednotky zajišťují na Ukrajině teplo a energii pro obytné oblasti, průmyslové podniky, nemocnice či školy.

„Do rekonstrukce Ukrajiny se i díky podpoře vlády a vládních institucí zapojuje stále více českých firem, což přispívá k rozvoji našich technologií a průmyslu. Zakázky realizované na Ukrajině přináší České republice jak pracovní příležitosti, tak ekonomický rozvoj. Příkladem mohou být firmy, které za poslední rok dodaly na Ukrajinu například desítky kogeneračních jednotek, což je klíčová technologie, která pomáhá rozbombardované Ukrajině obnovovat dodávky elektřiny a tepla.

Energetika ale není jedinou oblastí, zmínit můžeme také oblast vodohospodářství nebo zdravotnictví. Konkrétně třeba česká Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků vybavuje nemocnice, porodnice či kliniky nejen na západě Ukrajiny, ale i blízko frontové linie v Charkovské či Dněpropetrovské oblasti.

Zrovna minulý měsíc dodala firma Colt CZ úpravny vody do města Kryvyj Rih, které zajistí pitnou vodu pro více než sto tisíc lidí.



Zraněné z východní Ukrajiny je do zdravotnických zařízení po celé zemi zase možné přepravovat díky českým autobusům Royax, které slouží jako sanitky. Rozhodnutí o zřízení funkce vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny se tak ukazuje jako přínosné jak pro ČR, tak pro Ukrajinu,“ uvedl premiér Petr Fiala.

„České firmy Ukrajinu podporují od samotného vypuknutí plnohodnotné ruské invaze. Už v prvním roce začaly také budovat kontakty s novými partnery a jezdit do země na podnikatelské mise. Když jedeme na Ukrajinu dnes, vidíme konkrétní výsledky jejich práce.

Máme také možnost naslouchat osobním příběhům lidí ve válkou zasažených oblastech, kterým česká řešení pomáhají zvyšovat kvalitu života. V tomto případě je to navíc spojeno s úspěchem, kdy česká firma obstála v mezinárodní konkurenci a kvalitou svých výrobků přesvědčila světové finanční instituce, aby podpořily její projekt. Příklad firmy GENTEC CHP ukazuje, že to jde. Potenciál českých firem je ale mnohem větší a my musíme dál pracovat, abychom ho proměňovali ve skutečné výsledky na místě,“ řekl vládní zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný.



Jednou z úspěšných firem v oblasti dodávek energetických technologií je právě brněnská společnost GENTEC CHP. Té se podařilo uspět v konkurenci ostatních světových výrobců a opakovaně zvítězit v mezinárodních tendrech, které na dodávku kogeneračních jednotek vyhlásily mezinárodní fondy. Díky jejich financování se podařilo společnosti GENTEC CHP dodat od října 2023 na Ukrajinu už 29 kogeneračních jednotek. V pořadí třicátá zamíří na Ukrajinu na začátku července.

Tyto kogenerační jednotky disponují celkovým výkonem 17 MW a teplem a elektřinou zásobují přes 17 tisíc domácností, a to v nejzranitelnějších místech ukrajinské infrastruktury ve velkých městech i regionech.

„Plynové kogenerační jednotky jsou pro zajištění rychlé obnovy a decentralizace ukrajinské energetiky tím nejvhodnějším řešením. Jedná se o malé energetické zdroje, které mohou být rozmístěny na řadě míst, takže je obtížnější je bombardováním vyřazovat z provozu.

Kogenerační jednotky vyrábí teplo i elektrickou energii, jsou schopné dodávat elektrickou energii do dvou minut od pokynu ke startu. V případě výpadku proudu jsou schopné fungovat v ostrovním režimu a zajistit tak v ohrožených oblastech fungování kritické infrastruktury a dodávky energií,” uvedl Václav Klein, CEO GENTEC CHP, českého výrobce kogeneračních jednotek.



30 kogeneračních jednotek za 10 měsíců. Každá dodávka má tři fáze

Systém dodávek má tři hlavní fáze. V té první se v Česku vyrobí kogenerační jednotka na základě objednávky ukrajinské strany. Poté se zajistí její distribuce na Ukrajinu, což je s ohledem na válkou postižené území velmi náročné. Následuje poslední fáze, a to je instalace kogenerační jednotky přímo na Ukrajině. To má na starosti místní technický tým, s kterým jsou zástupci českého GENTEC CHP v úzké koordinaci.

Dodávky kogeneračních jednotek jsou financovány prostřednictvím mezinárodních fondů. Velký podíl na zajištění dodávek má podpora od české vlády, zejména pak vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny pana Tomáše Kopečného. Ten společně se svým týmem pomáhal při jednáních o dodávkách a projektu poskytl záštitu.

„Naše firma uspěla v mezinárodních tendrech a za deset měsíců se nám podařilo vyrobit a na Ukrajinu dodat 29 kogeneračních jednotek za více než 400 milionů korun. V pořadí třicátou jednotku jsme odeslali na začátku července. Financování dodávek zajistily mezinárodní fondy.

Zajištění takto rychlých dodávek pro nás byla obrovská výzva. Museli jsme ze dne na den navýšit výrobní kapacitu, okamžitě nabrat nové zaměstnance, připravit lokální partnery na Ukrajině a zajistit dodání technologie v nestandardních termínech a za komplikovaných podmínek válečné situace. Běžně se na trhu dodávají kogenerační jednotky zhruba jeden rok po objednání. My jsme zvládli zrychlit procesy tak, že jsme dodávali jednu kogenerační jednotku za průměrně 80 dní od objednání. Během deseti měsíců jsme jich pak vyrobili a dodali 30.

V dodávkách kogeneračních jednotek budeme pokračovat, obnova ukrajinské energetiky potrvá ještě mnoho let.

Rád bych poděkoval všem partnerům, kteří se na realizaci dodávek podíleli a také všem našim zaměstnancům, kteří odvedli velký kus práce,” doplnil Václav Klein, CEO GENTEC CHP.