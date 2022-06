TZB-info / Energetika / Energetická politika / 600 milionů na nákup elektromobilů a aut na vodík nejen pro obce

600 milionů na nákup elektromobilů a aut na vodík nejen pro obce

Ministerstvo životního prostředí podpoří ekologickou dopravu rekordními 600 miliony korun z Národního plánu obnovy do konce roku 2023. Doposud s podporou MŽP jezdí 606 elektromobilů a 163 vozidel na CNG. Novou výzvou se jejich počet navýší minimálně o 1 485 vozidel a k tomu 200 dobíjecích stanic.

Díky příspěvku až 300 tisíc na jeden osobní elektromobil nebo až 500 tisíc korun na nákladní elektromobil do 3,5 t či na osobní vodíkové vozidlo mohou obce, úřady, školy, veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace snadněji obnovit svůj vozový park.

„Je to revoluční dotace. Chceme zrychlovat v odklonu od závislosti na fosilních palivech, snížit jejich spotřebu i závislost na jejich dovozu, týká se to také proměny vozového parku. Podporujeme proto nákup elektromobilů v různých kategoriích a podporu osobních vodíkových vozidel. Při dnešních cenách benzínu a nafty je to i otázka nižších provozních nákladů. Díky naším dotacím budou brzy po českých silnicích jezdit stovky nových šetrných aut a ani tím naše úsilí neskončí, další dotace do čisté mobility pak plánujeme z Modernizačního fondu,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Dotace mají pomoci srovnat vyšší prodejní cenu aut na alternativní pohon oproti klasickým benzínovým či naftovým motorům. V dotační výzvě je připraveno 600 milionů korun z Národního plánu obnovy, které bude rozdělovat Národní program Životní prostředí.

Auta na alternativní pohony ministerstvo podporuje dlouhodobě, aktuální výzva je ale výjimečná svoji vysokou alokací. „Od roku 2016 byly vyhlášeny čtyři dotační výzvy s celkovou alokací 400 milionů korun. Celkově jsme tak podpořili nákup přes šest stovek elektromobilů a více než 160 vozidel na CNG. Očekáváme, že díky nové výzvě podpoříme dalších zhruba patnáct set vozidel a dvě stě dobíjecích stanic,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podpora se týká elektromobilů a aut s vodíkovým pohonem.

U elektrického pohonu mohou žadatelé získat až 300 tis. korun na jeden osobní elektromobil, u vodíkových vozidel a menších nákladních elektrovozidel do 3,5 t je to až 500 tis. korun. S dotací si mohou žadatelé pořídit i střední nákladní auta, motorky, minibusy s elektrickým motorem a nově také pracovní stroje. Podpora vodíkového pohonu se zatím týká jen osobních aut. Společně s elektromobilem může žadatel využít podporu i na pořízení tzv. chytrých dobíjecích stanic, dostat může 30 tis. korun na jednu stanici.

Žádosti je možné podávat od 6. června 2022 do 15. prosince 2023 nebo do vyčerpání alokace. O dotaci mohou požádat obce, kraje, státní organizace, školy, neziskovky a další subjekty. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR v jednokolové nesoutěžní výzvě. Vozidla pak musí být pořízena nejpozději do poloviny roku 2025. Po roce 2023, případně po vyčerpání alokace, by měla dotační podpora pokračovat i v dalších letech, a to finanční podporou z Modernizačního fondu.

Podporované typy vozidel a výše dotace

Typ vozidla/dobíjecí stanice Maximální výše podpory na jedno vozidlo/dobíjecí stanici Elektromobil Automobil s vodíkovým pohonem M1 (osobní) 300 tis. Kč 500 tis. Kč N1 (nákladní do 3,5 t včetně) 500 tis. Kč není podporováno L7E (malá užitková) 200 tis. Kč není podporováno L6E 100 tis. Kč není podporováno L1E, L2E (motorky do 45 km/h) 30 tis. Kč není podporováno L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h) 50 tis. Kč není podporováno M2, M3 do 7,5 t včetně (minibus) 1 mil. Kč není podporováno N2 do 12 t včetně (nákladní střední) 1 mil. Kč není podporováno SS (pracovní stroj samojízdný) 700 tis. Kč není podporováno Dobíjecí stanice 30 tis. Kč není podporováno

Podpora nákupu elektromobilů a vodíkových vozidel pro veřejný sektor by měla veřejným zadavatelům pomoci s požadavky, které vyplývají z připravovaného zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, který je transpozicí evropské směrnice. Připravovaný zákon (v gesci MMR) bude veřejným zadavatelům ukládat povinnost nakupovat určité procento vozidel s alternativním pohonem. Zákon je k projednání v Poslanecké sněmovně a měl by být účinný ještě letos.

