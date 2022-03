TZB-info / Energetika / Energetická politika / Ruská invaze a česká energetika: přijďte osobně na Energetické fórum Aquatherm Praha 2022

Před válkou na Ukrajině se měla evropská energetika co nejdřív obejít bez uhlí, nyní to vypadá, že by se měla obejít i bez plynu. Obnovitelných zdrojů bude ještě dlouho nedostatek a první nový jaderný blok je vzdálen přinejmenším 15 let. Jak se s těmito okolnostmi popasuje česká a evropská energetika?