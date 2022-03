TZB-info / Energetika / Energetická politika / Energetická soběstačnost ČR a válka na Ukrajině: Energetické fórum Aquatherm Praha 2022

Jak válka na Ukrajině změní pohled na plyn a soběstačnost v energetice? Vrátí se do hry uhlí? Co to udělá s trhem emisních povolenek? Půjde se vůbec v energetice spoléhat na trh? Tyto a další otázky probereme s našimi hosty 21. 4. 2022 na Energetickém fóru na veletrhu Aquatherm Praha 2022 v Praze Letňanech.