Příbramský ZAT dokončuje další část dodávky bulharské jaderné elektrárny Kozloduj
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Příbramský ZAT dokončuje další část dodávky bulharské jaderné elektrárny Kozloduj
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Dodaný systém je postaven na platformě ZAT SandRA Z100. Aktuálně jde o jeden z nejmodernějších řídicích systémů v oblasti jaderné energetiky.
Společnost ZAT pokračuje v úspěšné modernizaci systémů řízení regulačních tyčí reaktoru (RRCS) pro 5. a 6. blok jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku, jednoho z klíčových projektů v oblasti jaderné energetiky.
„Aktuálně jsme dokončili dodávku a montáž systému RRCS pro 5. blok elektrárny. Nyní probíhá jeho uvádění do provozu. Navazujeme tak na předchozí úspěšnou etapu modernizace 6. bloku, na který jsme systém RRCS dodali v roce 2025 a který je v provozu od prosince loňského roku,“ říká Karel Stočes, obchodní a marketingový ředitel pro jadernou energetiku společnosti ZAT.
Smlouvu na dodávku systému řízení regulačních tyčí reaktoru pro dva bloky bulharské jaderné elektrárny Kozloduj za více než 15 milionů eur podepsala česká společnost s bulharským partnerem v březnu 2023.
Projekt zahrnuje kompletní výměnu systému RRCS, klíčového prvku pro bezpečné a spolehlivé řízení výkonu reaktoru. Jeho úkolem je regulovat, zpomalovat či v případě nutnosti zastavit štěpnou reakci.
Modernizace systémů RRCS pro bloky VVER-1000 přináší zákazníkovi vyšší provozní flexibilitu a připravenost na budoucí technologický rozvoj. Realizace probíhá v náročných podmínkách s důrazem na koordinaci mezinárodních týmů a plnění přísných požadavků jaderné bezpečnosti.
Dodaný systém je postaven na platformě ZAT SandRA Z100. Aktuálně jde o jeden z nejmodernějších řídicích systémů v oblasti jaderné energetiky na trhu splňující nejnáročnější podmínky na bezpečnost dle požadavků evropských regulačních orgánů.
Po ukončení projektu na JE Kozloduj bude systém RRCS od české společnosti ZAT spolehlivě a bezpečně provozován na třinácti jaderných reaktorech typu VVER-1000 v Evropě. „Bulharsko bylo poslední lokalitou v rámci EU, kde doposud nebyl nasazen český řídicí systém na elektrárnách typu VVER. Realizací tohoto projektu jsme uzavřeli pomyslný kruh a potvrdili naše špičkové kompetence v oblasti jaderné energetiky u nás i ve světě,“ doplňuje Karel Stočes.
Pokročilé systémy pro jádro
Řízení regulačních tyčí reaktoru od společnosti ZAT je jediným systémem na trhu, který je schopen pracovat se všemi známými typy pohonů regulačních orgánů reaktoru pro bloky typu VVER-1000 i novějších generací, včetně VVER-1200, a to i s pohony LKP-M/4 s projektovou životností 40 let.
Řídicí systémy ZAT jsou dnes využívány na 49 jaderných blocích v 8 zemích. Řídí rovněž výzkumné a experimentální reaktory i související jaderné technologie. Firma se tak nepřímo podílí i na vývoji jaderného reaktoru IV. generace. Zákazníci ZAT zároveň oceňují komplexní servisní podporu a dlouhodobé záruky, které poskytuje. Ty firma uplatňuje také na dodávkách pro české a slovenské jaderné elektrárny.
Česká společnost ZAT a.s.
je předním dodavatelem řídicích a inteligentních systémů pro energetiku a průmysl ve světě. Ve svém oboru patří mezi lídry v oblasti automatizace jaderné i klasické energetiky, průmyslu, drážních systémů, plynárenství a smart systémů. Ve vývoji se zaměřuje na nové aplikace z Průmyslu 4.0 a IoT technologií. Má vlastní vývoj, projekci, výrobu, instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent a SW aplikací pro moderní platformy. Je také certifikovaným výrobcem zdravotnických přístrojů. Firma sídlí v Příbrami a své pobočky má v Plzni a Benešově. V současné době působí v 65 zemích světa.