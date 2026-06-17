Revizní zprávu do EG.D pošlete online. Je to jednodušší cesta k připojení i změnám odběrných míst
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Revizní zprávu do EG.D pošlete online. Je to jednodušší cesta k připojení i změnám odběrných míst
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Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, přináší obcím, elektrikářům i koncovým zákazníkům možnost podávat revizní zprávy online. Jde to jednoduše přes internetové stránky www.egd.cz nebo aplikaci Distribuce24. Nový proces eliminuje chyby, urychluje evidenci a přináší větší přehlednost do každodenní praxe.
Revizní zpráva je klíčovým dokumentem pro připojení nového odběrného místa nebo jakoukoli změnu na stávající instalaci. Bez ní se celý proces neposune, ať už jde o navýšení hodnoty jističe nebo rekonstrukci rozvaděče. Přesto její předávání dosud často provázela zdlouhavá administrativa, e-mailová komunikace, dohledávání podkladů a vracení neúplných dokumentů.
To se nyní mění. Distributor EG.D zavádí online podání revizní zprávy, které celý proces výrazně zjednodušuje a zpřehledňuje.
Konec chaosu v e-mailech
Dosavadní praxe byla pro mnoho obcí i odborníků dobře známá: revizní zprávu žadatel naskenoval, odeslal e-mailem a následně čekala na ruční kontrolu. Každá chyba znamenala vrácení dokumentu a další prodlevy.
Revizní zprávu zákazník vyplní a následně nahraje prostřednictvím formuláře na webu EG.D nebo v portálu a mobilní aplikaci Distribuce24. Formulář je přitom přímo propojený s interními systémy distributora a automaticky kontroluje správnost zadávaných údajů.
„Nově zákazník, ať už je to starosta, normální odběratel či elektrikář zadává údaje z revizní zprávy přímo do online formuláře a zároveň přikládá její sken. Formulář už obsahuje automatické kontroly vůči platné smlouvě o připojení. Pokud je vše v pořádku, revizní zpráva se okamžitě ukládá do systému bez nutnosti následné ruční kontroly,“ vysvětluje Monika Mandátová, senior technička standardů obsluhy EG.D.
Právě automatická kontrola je zásadním přínosem. Systém uživatele okamžitě upozorní na případné nesrovnalosti ještě před odesláním žádosti. Tím se minimalizují chyby a odpadá zdlouhavé vracení podkladů.
Rychlejší, přehlednější, efektivnější
Po odeslání formuláře se revizní zpráva rovnou zaeviduje do systému EG.D. Odpadá potřeba ručně procházet e-maily a jednotlivé dokumenty. „Zákazník zároveň obdrží potvrzení o přijetí e-mailem. Z pohledu praxe to znamená nejen zrychlení procesu, ale především jeho větší jistotu. Data jsou hned od začátku správně strukturovaná, přiřazená ke konkrétnímu odběrnému místu a připravená pro další kroky, například dokončení změny s obchodníkem,“ doplňuje Monika Mandátová.
Online podání pokrývá typické situace, se kterými se obce i technici setkávají prakticky denně:
- připojení nového odběrného místa
- rekonstrukce nebo přemístění elektroměrového rozvaděče
- změna hodnoty hlavního jističe
- opětovné připojení odběrného místa
- změna sazby nebo úpravy zapojení
- k rozvaděči při připojení mikrozdroje (například fotovoltaiky)
Podmínkou je, aby se jednalo o odběrné místo na hladině nízkého napětí (NN) a existovala vazba na smlouvu o připojení.
Digitalizace jako nový standard
Zavedení online podání revizní zprávy není jen dílčí inovací. Jde o součást širší digitalizace energetiky, která reaguje na rostoucí objem požadavků, potřebu kvalitních dat a transparentních procesů.
Pro obce to znamená méně administrativy, pro odborné firmy jednodušší komunikaci s distributorem a pro zákazníky rychlejší vyřízení jejich požadavků. Elektrikáři i úředníci se mohou více soustředit na samotnou práci v terénu místo řešení formálních nedostatků v dokumentech.
Zjednodušení procesu má navíc dlouhodobý dopad i na kvalitu dat. „Automatické kontroly totiž zajišťují, že do systému vstupují správné a kompletní informace, což je klíčové pro další plánování a rozvoj distribuční sítě,“ uzavírá Monika Mandátová.
Jak funguje online podání revizní zprávy
- vyplníte online formulář (základní údaje o odběrném místě),
- doplníte technické údaje z revizní zprávy,
- uvedete kontaktní e-mail pro potvrzení,
- nahrajete revizní zprávu (PDF nebo JPG),
- formulář odešlete k evidenci,
- e-mailem obdržíte potvrzení o přijetí.
Skupina E.ON je tradičním partnerem české energetiky. Na českém trhu působíme od roku 1998. Dodáváme elektřinu 1,2 milionu zákazníků a zemním plynem zásobujeme více než 220.000 zákazníků, a to převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě.