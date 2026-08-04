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E.ON postavil v Jindřichově Hradci nové energetické centrum. Zákazník neinvestoval ani korunu

4.8.2026
E.ON Česká republika, s.r.o.
Sponzorováno

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E.ON postavil v Jindřichově Hradci nové energetické centrum. Zákazník neinvestoval ani korunu

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Společnost E.ON Energy Solutions, která se v rámci skupiny E.ON specializuje na energetická řešení pro B2B a B2M zákazníky, pokračuje v rozvoji dlouhodobé spolupráce se společností Teplospol. V Jindřichově Hradci zprovoznila nový zdroj tepla a elektrické energie, tzv. kogenerační jednotku. Projekt je navržený jako komplexní řešení na míru, které kombinuje efektivní výrobu tepla i elektřiny a přináší zákazníkovi dlouhodobé úspory i větší provozní stabilitu.

Kogenerační jednotka E.ONu v Jindřichově Hradci má instalovaný elektrický výkon 999 kWe a tepelný výkon 1 180 kWt
Kogenerační jednotka E.ONu v Jindřichově Hradci má instalovaný elektrický výkon 999 kWe a tepelný výkon 1 180 kWt

Největší hodnotu nepřináší samotná technologie, ale způsob, jakým je navržena, financována a provozována. Zákazník získává dlouhodobě funkční energetické řešení bez nutnosti vlastní investice i bez provozních rizik. Přesně takový model chceme našim zákazníkům přinášet,” říká Lenka Vaněk, vedoucí divize E.ON Energy Infrastructure Solutions pro Českou republiku.

Kogenerační jednotka má instalovaný elektrický výkon 999 kWe a tepelný výkon 1 180 kWt. Ročně je schopná vyrobit přibližně 3 300 MWh elektřiny a současně pokrývat významnou část potřeby tepla pro lokální odběratele. Největším odběratelem tepla jsou domácnosti na přilehlém sídlišti U Nádraží. Kromě nich je teplo dodáváno i do budovy nově zřízené polikliniky a dále do prodejny potravin a do restaurace.

Díky energy contractingu Teplospol neřešil vstupní investici

E.ON projekt realizoval formou takzvaného energy contractingu, kdy je dodavatelem, investorem i provozovatelem technologie a zajišťuje její dlouhodobý chod přímo v kotelně zákazníka. Teplospol tak nemusel řešit vstupní investici ani technologická a provozní rizika. Cílem spolupráce je dlouhodobý kontrakt, který vedle cenové stability přináší i jistotu dodávek a optimalizovaný provoz celého tepelného hospodářství.

Zákazník díky projektu profituje nejen z vyšší účinnosti výroby tepelné energie, ale i z celkového zjednodušení provozu a modernizace energetického zázemí. Kromě úspor na straně výroby tepla získává i další benefity jako přenesení provozních rizik na dodavatele a využití know-how E.ON pro optimalizaci provozu.

Dlouhodobá spolupráce pokračuje i v dalších lokalitách

Kogenerační jednotku si objednala společnost Teplospol, největším odběratelem tepla z ní jsou domácnosti na přilehlém sídlišti U Nádraží
Kogenerační jednotku si objednala společnost Teplospol, největším odběratelem tepla z ní jsou domácnosti na přilehlém sídlišti U Nádraží

Projekt v Jindřichově Hradci není ojedinělý. Spolupráce mezi E.ON a Teplospolem má dlouhodobý charakter a podobná řešení fungují i v dalších jihočeských městech. Celkem se jedná už o čtyři kogenerační jednotky, které E.ON pro Teplospol provozuje. Vedle té nejnovější jsou to pak ještě jednotky v Dačicích, Nové Bystřici nebo v Chlumu u Třeboně. Ta nejstarší v Dačicích byla uvedena do provozu už v roce 2016, má elektrický výkon 800 kWe a ročně vyrobí 2 500 MWh elektřiny a 10 500 GJ tepla. Kogenerační jednotky zajišťují efektivní výrobu energie pro místní tepelné hospodářství.

Tyto projekty potvrzují, že kombinovaná výroba elektřiny a tepla je vhodným řešením zejména pro systémy centrálního zásobování teplem nebo pro zákazníky s celoroční odběrem tepla.

Ke spolupráci s E.ONem v Jindřichově Hradci jsme přistoupili po zkušenostech z předchozích instalací v Dačicích, Chlumu u Třeboně a Nové Bystřici. Zvolený model nám přinesl provozní i ekonomické benefity. Nebyli jsme zatíženi vysokou investicí do takto sofistikovaného zdroje a nemusíme se starat o jeho řízení provozu, ovlivněného řadou faktorů na energetických trzích,“ doplňuje Štěpán Srnka, manažer provozu a výroby tepla ve společnosti Teplospol.

Podle něj mohla firma ušetřené investiční prostředky využít na modernizaci vlastní kotelny, spočívající ve výměně dosluhujícího kotle za efektivnější zařízení s ekonomizérem. „Naši odběratelé tak díky tomu získali jistotu stabilních dodávek tepla za přijatelnou cenu. Z popsaných důvodů můžeme všem spolupráci s E.ONem doporučit,“ upřesňuje Štěpán Srnka.

Více než desetileté zkušenosti se čtyřmi desítkami zdrojů

E.ON má s podobnými typy projektů dlouholeté zkušenosti. Aktuálně provozuje čtyři desítky kogenerací v celé České republice s instalovaným elektrickým výkonem 28,1 MWe a tepelným výkonem 33,9 MWt. Jen na jihu Čech má E.ON aktuálně 19 kogeneračních jednotek. První jednotky přitom začal instalovat už před dvanácti lety. „Z největší části se jedná o instalace v městských a obecních kotelnách, ale vedle toho máme zdroje i v průmyslových areálech, nemocnicích i ve welness a lázeňských provozech,“ vypočítává Hana Vaclíková, vedoucí decentrálních zdrojů ve společnosti E.ON Energy Solutions s tím, že ročně vyrobí zdroje E.ONu 318 000 GJ tepla, což stačí na roční spotřebu zhruba 13 000 českých domácností a městu velikosti Písku.

Ročně je jednotka schopná vyrobit přibližně 3 300 mWh elektřiny a současně pokrývat významnou část potřeby tepla pro lokální odběratele
Ročně je jednotka schopná vyrobit přibližně 3 300 mWh elektřiny a současně pokrývat významnou část potřeby tepla pro lokální odběratele

E.ON Česká republika, s.r.o.
logo E.ON Česká republika, s.r.o.

Skupina E.ON je tradičním partnerem české energetiky. Na českém trhu působíme od roku 1998. Dodáváme elektřinu 1,2 milionu zákazníků a zemním plynem zásobujeme více než 220.000 zákazníků, a to převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě.

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