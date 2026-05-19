EG.D nejen na Šumavě testuje technologii, která zrychlí odstraňování poruch
Chytrá síť dává dispečerům přesnější informace
Dispečink distribuční společnosti EG.D denně řídí tok elektřiny napříč tisíci kilometry vedení a ročně řeší desetitisíce poruch na všech napěťových hladinách. Aby bylo možné dodávky obnovovat co nejrychleji a bezpečně, potřebují dispečeři co nejpřesnější informace z terénu. Právě to je cílem nového pilotního projektu DOUSplus, který EG.D představila v náročných podmínkách Šumavy.
„Projekt rozšiřuje funkce dálkově ovládaných úsekových spínačů o chytré prvky, které umožňují v reálném čase určit směr poruchového proudu, detekovat zemní spojení, přesně měřit napětí a ukázat směr a velikost výkonu protékajícího vedením. Dispečer tak nově získává detailní přehled o tom, co se v síti skutečně děje, a může rychleji rozhodovat o dalším postupu,“ vysvětluje jednatel společnosti EG.D David Šafář.
Bez těchto dat je lokalizace poruchy výrazně složitější a často vyžaduje několik výjezdů do terénu. Ročně přitom EG.D eviduje desetitisíce poruch, nejčastěji způsobených extrémním počasím, pády stromů nebo zásahy třetích stran. Právě dohledávání místa poruchy přitom může prodlužovat dobu výpadku. „V naprosté většině případů dnes dokážeme dodávky obnovit do čtyř hodin. Část tohoto času ale zabere samotné hledání poruchy. Díky DOUSplus chceme tento proces výrazně zrychlit a zásahy ještě více zpřesnit,“ říká projektový manažer DOUSplus ve společnosti EG.D Ján Oravčok.
Testování na jedenácti lokalitách
Pilotní projekt je nasazen na jedenácti vybraných lokalitách napříč distribučním územím společnosti. Na Šumavě jde o oblast Kubovy Huti, kde se síť potýká s extrémními klimatickými podmínkami a obtížnou dostupností terénu. Dále se DOUSplus testuje na Novoměstsku na Vysočině a v okolí Otrokovic na Zlínsku. Výběr lokalit proběhl cíleně na vedeních s vyšší poruchovostí nebo klíčovým významem pro stabilitu dodávek.
„Technologie je navržena tak, aby byla snadno instalovatelná i v náročném terénu. Montáž na Šumavě provádějí přímo technici EG.D, a trvá jen několik hodin, během nichž je nutné krátkodobě přerušit dodávku elektřiny. První instalace na Šumavě přitom ukazují, že to platí i v praxi. Například v Českých Žlebech trvala instalace přibližně čtyři až čtyři a půl hodiny, v Horní Vltavici dokonce jen tři až tři a půl hodiny, a to i přes komplikace způsobené terénem a dostupností signálu. V jiných částech distribučního území spolupracujeme na instalaci s našimi subdodavateli,“ doplňuje Ján Oravčok.
Po dokončení instalací do poloviny roku 2026 bude následovat zhruba roční pilotní provoz, který ověří funkčnost a spolehlivost technologie v běžném provozu. EG.D dnes provozuje více než tisíc dálkově ovládaných úsekových spínačů, o jejichž případném plošném rozšíření rozhodnou právě výsledky pilotu.
Projekt DOUSplus je součástí širšího rozvoje chytré distribuční sítě. Jen v loňském roce společnost EG.D instalovala více než 110 tisíc chytrých elektroměrů a letos jich plánuje namontovat dalších 150 tisíc. Díky těmto technologiím získává distributor přesnější data, která umožňují síť lépe řídit a cíleně investovat do jejího rozvoje.
