EG.D nasazuje automatické drony do ostrého provozu

Současně s FEL ČVUT a E.ON Innovation testuje i plně autonomní technologii nové generace

7.12.2025
E.ON Česká republika, s.r.o.
Distribuční společnost EG.D ze skupiny E.ON završila několik let vývoje dronových technologií a vstupuje do nové éry. Od roku 2026 zavede do běžného provozu automatické inspekční lety založené na švédské technologii, které umožňují bezpečné a přesné snímkování vedení velmi vysokého napětí podle předem připravených tras. Současně však EG.D pracuje na technologii nové generace plně autonomních dronů, které vyvíjí společně s ČVUT a E.ON Group Innovation. Tyto systémy dokážou samy zvolit způsob obletu stožáru, zmapovat okolí LiDARem a koordinovat více dronů v jediné misi.

Pro EG.D je klíčová bezpečnost pracovníků a kvalita dat. Dosavadní inspekce probíhaly pěšky či pomocí lezeckých výstupů, kdy technici každé čtyři roky šplhají na stožáry. „Drony mohou pomoci kontrolovat izolátory a další prvky energetické infrastruktury ve vysokém rozlišení a poskytují strukturovaná data, se kterými se dá dále pracovat. Využití dvou dronů řízených jedním pilotem je ve světě unikátní a přináší výrazné zvýšení efektivity inspekčních činností. Výsledkem je až dvojnásobný objem kontroly na jednoho operátora a potenciální snížení celkových provozních nákladů,“ uvádí Jan Čech, projektový manažer EG.D.

V uplynulých letech testovala EG.D spolu s týmem Multirobotických systémů (MRS) z Fakulty elektrotechnické ČVUT platformu HIVE. V rámci demonstračních misí, například u Horní Cerekve na Vysočině, dokázaly kooperující drony zkontrolovat přibližně šestikilometrový úsek vedení se stoprocentní úspěšností a až o 150 procent vyšší efektivitou oproti tradičnímu provozu. Technologie zvládá automatické lety, 3D skenování technologií LiDAR, detekci izolátorů i celkovou geometrii stožárů a sama plánuje optimální práci dvou či více dronů v terénu.

Od přibližných GPS poloh stožárů si naše drony samostatně zmapují prostředí LiDARem, rozpoznají izolátory a geometrii stožáru a automaticky naplánují místa snímkování i celou misi pro více dronů. Výsledkem je rychlejší, bezpečnější a škálovatelná inspekce,“ vysvětluje Robert Pěnička z týmu MRS na FEL ČVUT, který se podílel na vývoji jádra technologie. Podle něj byl nejnáročnější částí projektu vývoj robustní integrace, která dokáže spojit skenování, zpracování bodových mračen, detekci a bezpečné plánování letů tak, aby systém obstál i v proměnlivých podmínkách skutečného provozu.

Automatické drony nasadí EG.D do ostrého provozu již příští rok. Kontolovat budou vedení VVN.
Drony pomohou větší efektivitě a bezpečnosti

Drony v EG.D zcela jistě nemají nahradit lidskou práci, ale jsou chytrým pomocníkem v situaci, kdy bývají klasické inspekce časově náročné či hůře dostupné. „Mohou pomoci tam, kde je obtížné sehnat pracovní sílu, ale jejich účelem není nahrazovat zaměstnance. Jejich přínos spočívá hlavně v tom, že zvyšují efektivitu a bezpečnost,“ doplňuje Jan Čech.

Důležitou roli hraje také umělá inteligence, která se stará o porozumění datům z LiDARu, detekci izolátorů, orientaci v terénu i automatické plánování misí. Vývojáři z E.ONu zároveň připravili operátorskou aplikaci umožňující řízení celé letky dronů jedním technikem a rychlé nahrání předem připravených misí. „Budoucnost inspekcí liniových staveb je autonomní. S platformou HIVE jsme o krok blíže k naplnění této vize. Tento úspěch je výsledkem společného úsilí pro posouvání hranic dronových technologií a inovací,“ potvrzuje Eugenio Scionti z E.ON Group Innovation. Podle něj projekt ukazuje, že drony mohou zásadně změnit způsob péče o rozsáhlé energetické sítě.

Technologie HIVE je navržena jako otevřený systém, který je možné škálovat na vedení, rozvodny i další části kritické infrastruktury. EG.D se díky němu posouvá směrem k prediktivní údržbě, která pomáhá zvyšovat spolehlivost dodávek elektrické energie a předcházet poruchám na síti.

Drony pomohou technikům EG.D odhalovat závady na VVN. Bude to efektivnější, bezpečnější a budou se šetřit náklady.
Drony půjdou do provozu naostro od příštího roku

EG.D zahájí v roce 2026 provoz automatických inspekcí s jedním dronem na jednoho operátora, které budou probíhat i v režimu mimo přímý dohled pilota. Drony automaticky proletí předem připravenou trasu, nasnímají jednotlivé části vedení a data následně projdou vyhodnocením pomocí umělé inteligence. EG.D se tak stane jednou z prvních společností v koncernu E.ON, která tuto technologii nasadí v plném rozsahu do každodenní péči o síť.

Do budoucna EG.D plánuje přejít na autonomní duální provoz dronů, který vyvíjí ve spolupráci s ČVUT a E.ON Group Innovation. Tento koncept, kdy jeden technik dohlíží na koordinovanou misi dvou autonomních dronů, má potenciál posunout efektivitu a rychlost inspekcí ještě o úroveň výše.

 
 
