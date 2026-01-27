2 miliardy tun uhlí zůstanou pod zemí! Jaká je ale černouhelná realita?
V minulých dnech se rozpoutala debata na téma zásob černého uhlí v Česku. Kolik uhlí se ale dá skutečně vytěžit, je hlubinné dobývání ekonomicky výhodné a nakolik je Česko na černém uhlí závislé?
Do konce ledna vytěžíme vše, co vytěžit lze. Těžební společnost OKD těží uhlí v dobývacím prostoru Louky v posledním činném černouhelném dole ČSM. V tomto dobývacím prostoru budou do konce ledna 2026 vytěženy všechny tzv. bilanční zásoby, tedy zásoby, které jsou prozkoumané, jsou těžitelné dostupnými technickými prostředky, jejich těžba je ekonomicky výhodná a splňují platné požadavky z hlediska práva a životního prostředí.
V dobývacím prostoru dolu ČSM zůstane 413 milionů tun nebilančních zásob černého uhlí. To jsou zásoby, které sice existují, ale nelze je vytěžit, ať už z důvodu ochrany zástavby včetně rezidenční, ochrany přírody nebo ekonomicky či technicky výhodným způsobem.
Pokračování těžby brání ale i další zásadní omezení:
Nejsou zákazníci
Elektrárny v Česku jsou na uhlí závislé cca ze 40 %, jedná se ale o uhlí hnědé. Na černém uhlí nejsou po ukončení provozu poslední černouhelné elektrárny (elektrárna Dětmarovice) závislé vůbec.
Poptávka po uhlí je nízká a stále klesá. Teplárny, naši tradiční zákazníci v oblasti energetického uhlí, již částečně přešly a nadále přecházejí na jiné zdroje energie – plyn a biomasu.
Koncem roku 2023 zkrachovala společnost Tameh Czech, která od nás kupovala stovky tisíc tun uhlí ročně a letos ukončila provoz již zmiňovaná elektrárna Dětmarovice, jejíž roční odběr uhlí rovněž činil stovky tisíc tun.
Z hutí, které potřebují koksovatelné uhlí, už v Česku po krachu Liberty Ostrava zbyla pouze jediná – Třinecké železárny. Ty většinu své potřeby černého uhlí dovážejí, neboť pro výrobu koksu je zapotřebí více druhů uhlí s různými charakteristikami, které v Česku nejsou.
Hlubinné dobývání uhlí se dlouhodobě nevyplácí
Světové ceny uhlí jsou nízké a s ohledem na výrobní náklady, které rostou kvůli dobývání ve stále větších hloubkách, je velmi obtížné realizovat těžbu uhlí v Česku v porovnání s importem na udržitelné úrovni. Dostáváme se tak do situace, kdy prodejní ceny nebudou moci pokrýt naše výrobní náklady.
Nejsou horníci
Hornické učňovství, s ohledem na dlouhodobě plánovaný odklon od uhlí, zaniklo již před lety (útlum hornického učení nastal již po roce 1989). Průměrný věk stávajících důlních pracovníků je téměř 50 let. Reálně tedy není možné doplňovat kvalifikovaný personál pro pokračování hlubinné těžby.
Z pohledu všech těchto faktorů jsme stanovili horizont ukončení těžby na přelomu let 2025/2026 správně. Nyní je pro nás důležité se férově vypořádat s odcházejícími zaměstnanci, řádně provést technickou likvidaci dolu i ekologické sanace a nastartovat nové podnikání, abychom mohli v budoucnu vytvářet další pracovní místa a nové příležitosti v našem regionu.