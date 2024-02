TZB-info / Energetika / Hledá se udržitelný projekt roku v Česku. Nominace do 16. ročníku E.ON Energy Globe jsou otevřené do 3. března

Kdo naváže na vítěze loňského ročníku, společnost NIL Textile, a stane se letošním udržitelným projektem roku? Soutěž E.ON Energy Globe, prestižní tuzemské ocenění v oblasti ekologie, udržitelnosti a ochrany životního prostředí, odstartovala svůj už 16. ročník. Až do 3. března se mohou do soutěže hlásit zajímavé projekty i nápady. Odborná porota pak z došlých nominací nebo tipů vybere finálové projekty, které se utkají o přízeň veřejnosti. Vítěz si na slavnostním vyhlášení, které bude letos na konci prázdnin v Brně, odnese hlavní cenu 500 000 korun od společnosti E.ON na svůj další rozvoj. Zkrátka nepřijdou ani ti, kdo zajímavé projekty nominují. Ten, kdo jako první pošle tip, jež nakonec porota vybere do finále, získá poukaz v hodnotě 10 000 korun na glamping – netradiční ubytování v srdci přírody.