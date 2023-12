TZB-info / Energetika / Soutěž EUROREBUS odstartovala svůj 29. ročník s podporou společnosti E.ON

Vědomostní soutěž EUROREBUS, jejímž hlavním partnerem se stala energetická skupina E.ON, na podzim zahájila registrace do aktuálního ročníku. Desetitisíce žáků a studentů základních a středních škol se každoročně zapojují do soutěže E.ON EUROREBUS. Letošní 29. ročník v tomto ohledu nebude výjimkou. Soutěž klade důraz na mezioborové souvislosti, nadhled, schopnost logického uvažování a kritického myšlení při práci s informacemi v řadě oborů. Čas na zapojení do aktuálního ročníku mají zájemci do konce února.