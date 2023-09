TZB-info / Energetika / E.ON Energy Globe zná svého 15. vítěze. Titul pro ekologický projekt roku v Česku získala společnost NIL Textile

Česká republika už zná ekologický projekt letošního roku. Vítězem patnáctého ročníku soutěže E.ON Energy Globe, prestižního tuzemského ocenění v oblasti ekologie a udržitelnosti, se stala ostravská společnost NIL Textile se svou výrobou textilu a oblečení, kdy sama obnošené oblečení recykluje a vytváří z něho nové látky.

Mezi šesticí finalistů rozhodlo o vítězi hlasování veřejnosti na webových stránkách soutěže E.ON Energy Globe. Od června do konce srpna přišlo přes 13 000 hlasů. Vítěz kromě podpory 500 000 Kč na další rozvoj od společnosti E.ON, získává i možnost účastnit se světového finále Energy Globe Award. Cenu pro vítěze zástupci NIL Textile převzali při slavnostním vyhlášení, které bylo součástí prvního ročníku pražského E.ON Ekofestivalu.

„Stejně jako loni i v letošním roce jsme mohli ve finále sledovat přehlídku skvělých projektů, z nichž každý pomáhá stejnému cíli a to je udržitelnější svět pro nás všechny. Za to všem finalistům patří velké uznání. Vyhrát ale může vždy jen jeden a platí to i o soutěži E.ON Energy Globe. Hlasy veřejnosti rozhodly a já projektu NIL Textile ze srdce gratuluji k vítězství a zároveň mu přeji, aby naplnil své ambice expandovat do dalších zemí. Pokud se bude dařit snižovat množství textilních produktů, které končí každoročně na skládkách, bude to jen dobře pro nás všechny. A tomu technologie letošního vítěze E.ON Energy Globe může pomoci,“ říká Claudia Viohl, generální ředitelka společnosti E.ON v České republice, která předávala cenu pro vítěze po Domovu Podhradí a start-upu Myco už třetímu projektu v řadě. „Držím NIL Textile palce, aby navázalo na loňský úspěch Myca a mohlo reprezentovat Česko na celosvětovém finále Energy Globe Award a třeba si jako Myco odnesli i jednu z cen. Už teď se také těším na příští ročník a na další skvělé nápady, kterým soutěž E.ON Energy Globe může pomoci v dalším rozvoji.“

Do letošního ročníku E.ON Energy Globe se přihlásilo na 140 projektů z nichž odborná porota vybrala pět finalistů a šestý vzešel z hlasování zaměstnanců společnosti E.ON. O prvenství se tak ucházely síť učeben Archimedes, rybí zahrada Lážovice, projekt revitalizace základní školy Českobrodská v Praze, digitální odpadové tržiště Cyrkl, strategická hra o záchraně planety Beecarbonize a právě vítězný projekt NIL Textil, který nejvíce zaujal veřejnost.

„Vítězství je pro mě obrovským překvapením, protože jen dostat se do finálové šestky z tolika skvělých projektů, které se do soutěže přihlásily, bylo obrovským úspěchem. Na jedné straně si vítězství užívám, na druhé straně ho bereme jako velkou zodpovědnost, abychom pokračovali v tvrdé práci a šli po cestě, na kterou jsme se vydali. A to je změnit textilní průmysl k lepšímu. Myslím si, že veřejnost jsme oslovili tím, že řešíme klíčový problém. Textilní průmysl je jedním z nejvíce zatěžujících planetu vůbec a bez jeho změny nejsme schopni čelit globálním výzvám, jako je globální oteplování, ztráta biodiverzity, nedostatek vody a další a další problémy. Změna je podmíněna i změnami v textilním průmyslu a myslím si, že lidé si to začínají víc a víc uvědomovat,“ vysvětluje Mikuláš Hurta, jednatel společnosti NIL Textile.

Cenu sympatie udělili návštěvníci Ekofestivalu projektu rybí zahrady v Lážovicích

Cenu za prvenství převzali zástupci NIL Textile na prvním ročníku E.ON Ekofestivalu. Ten se konal v sobotu 9. září po celé odpoledne v pražských Kasárnách Karlín, nabídl zajímavé přednášky a rozhovory z oblasti ekologie a udržitelnosti a vyvrcholil slavnostním vyhlášením soutěže. „Jsem ráda, že jsme se do přípravy Ekofestivalu pustili. Chtěli jsme spojit zábavu i vzdělávání v oblasti udržitelnosti a ta myšlenka se ukázala jako velmi dobrá. Věřím, že si každý z toho skvělého odpoledne něco zajímavého odnesl,“ dodává Claudia Viohl.

Vedle celkového vítěze si ocenění odnesl i projekt rybí zahrady v Lážovicích, který dostal Cenu sympatie a s ní i odměnu 50 000 Kč. O vítězi Ceny sympatie rozhodovali hlasováním sami návštěvníci festivalu. Těch přišlo během sobotního odpoledne a večera přes 4 000.

Zkrátka nepřišli ani další finalisté, kteří získali podporu jednoho z partnerů už během samotné soutěže. Jedná se o společnosti Hornbach, Duko Energie, De Dietrich, Ptáček – topení, plyn a voda, Trilux a GBS Solino, která zastupuje v Česku značku Solax.

Kdo je vítěz soutěže NIL Textile?

Textilní průmysl má v celosvětovém měřítku 10% podíl na emisích CO 2 a 20% podíl na znečištění vody. Každý rok navíc skončí na skládkách přes 92 milionů tun starého textilu, který by přitom mohl být z velké části smysluplně využit. Tragickou situaci v textilním průmyslu se snaží změnit ostravská společnost NIL Textile.

Na českém trhu je známá pod obchodní značkou NILMORE, kterou uvedla na trh koncem roku 2021. Nabízí plně recyklovatelný textil a také oblečení vyrobené z recyklovaných materiálů. Zároveň provozuje cirkulární systém, v němž mohou lidé obnošené věci vrátit zpět k recyklaci. Společnost také vyvinula novou technologii molekulární recyklace, u níž nedochází ke ztrátě kvality materiálu. Technologie spočívá v rozpadu textilních vláken na jednotlivé molekuly, které jsou následně opět spojeny, až vznikne nový materiál. Všechny své textilie tak může společnost recyklovat donekonečna.

V současnosti se NIL Textile zaměřuje hlavně na produkci ekologicky šetrných textilních materiálů z recyklované bavlny, polyesteru, kukuřice a z oceánského odpadu. Materiály NIL Textile mají ve srovnání s polyesterem až o 75 % nižší uhlíkovou stopu a oproti výrobě bavlny spotřebují o 98 % méně vody. Díky cirkulárnímu přístupu nevzniká při produkci a v celém životním cyklu oblečení téměř žádný textilní odpad.

V rámci evropského trhu funguje NIL Textile jako partner pro snižování dopadů textilní produkce na životní prostředí. Velkým producentům nabízí jak svoje recyklované materiály, tak i své cirkulární řešení. Evropská unie totiž vyžaduje, aby výrobci textilu brali stále větší ohled na životní prostředí a nabízeli dobře recyklovatelné výrobky. A to umí NIL Textile zajistit. Firma na letošek chystá rovněž spolupráci s několika globálními módními značkami.

Přehled vítězů posledních let

2022 – start-up Myco

2021 – Domov Podhradí

2020 – obec Hostětín

2019 – Aplikace Nesnězeno

2018 – Vlastnoručně postavený pasivní dům ze slámy

