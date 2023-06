TZB-info / Energetika / Šest finalistů, jeden vítěz. Soutěž E.ON Energy Globe zná uchazeče o titul nejlepšího ekologického projektu Česka tohoto roku

Šest finalistů, jeden vítěz. Soutěž E.ON Energy Globe zná uchazeče o titul nejlepšího ekologického projektu Česka tohoto roku

Už patnáct let chodí pořadatelům soutěže E.ON Energy Globe v prvních měsících roku přihlášky do prestižní tuzemské ekologické soutěže. Ani letošek nebyl výjimkou. Odborná porota hodnotila téměř 140 projektů zaměřených na ekologii a udržitelnost a vybrala pět finalistů, kteří se společně s šestým projektem, který vzešel z hlasování o divokou kartu, utkají o celkové prvenství a hlavní výhru 500 000 korun od společnosti E.ON. O vítězi rozhodnou hlasy veřejnosti. Hlasovat bude možné na webu soutěže do konce srpna. I pro letošní ročník si pořadatelé soutěže připravili řadu novinek. Nejvýraznější z nich je slavnostní vyhlášení formou unikátního ekofestivalu, který se uskuteční na začátku září v Praze.

„Přechod na uhlíkově neutrální energetiku potřebuje všechny zúčastněné strany na energetickém trhu, vládu i regulační orgány. Pouze pokud každý bude moci přispět, kdekoli to bude možné, budeme úspěšní. Proto je také E.ON Energy Globe, který v České republice organizujeme již 15 let, tak důležitým projektem. V soutěži jsme viděli více než 3 400 velkých i malých projektů a inovací v oblasti životního prostředí a úspor energie. Všechny mají jedno společné: pozitivně ovlivňují naši planetu. Každý rok oceňujeme jednoho vítěze. Osobně si myslím, že všechny projekty, které jsme dosud viděli, a všichni lidé, kteří se do nich zapojili, jsou vítězové. Všechny přispívají k udržitelnějšímu světu, což může být zase přínosem pro celou naši společnost,“ říká Claudia Viohl, generální ředitelka společnosti E.ON v České republice, která dodává, že každoročně se pořadatelé soutěž snaží inovovat, zviditelnit a zatraktivnit v očích veřejnosti.

Vyhlášení bude součástí ekologického festivalu

Stejně jako minulý rok se i letos pořadatelé rozhodli představit šest finalistů v jedné společné kategorii bez dalšího dělení. To znamená, že o celkové prvenství budou znovu bojovat společně a oceněn pak bude skutečně ten projekt, který bude v očích veřejnosti nejlepší. Co bude zcela nové, to je slavnostní vyhlášení soutěže. Namísto tradičního galavečera se veřejnost dozví jméno nejlepšího projektu na novém ekofestivalu, který E.ON uspořádá pro širokou veřejnost 9. září v Praze v prostoru Kasáren Karlín. „Dlouhodobě cítíme potřebu nejen představovat soutěžící a projekty, ale také vzdělávat veřejnost v oblasti ekologie a udržitelnosti. Právě forma ekofestivalu, kde se lidé dozvědí a vyzkouší řadu zajímavých věcí a zároveň tam představíme výsledky soutěže, nám přijde jako ideální spojení,“ dodává Claudia Viohl. Záměrem je, aby si lidé odpoledne užili a zároveň se něco zajímavého a potřebného dozvěděli.

Soutěž samotnou i jednotlivé finálové projekty budou podporovat také známé osobnosti. Tváří letošního ročníku soutěže E.ON Energy Globe se stala herečka Veronika Khek Kubařová. Jednotlivé finálové projekty pak budou mít ambasadory skateboardistu Maxima Habance, foodblogerku Markétu Pavleje, herečky Jitku Čvančarovou a Ivu Pazderkovou, moderátora Tomáše Zástěru nebo knižní influencerku Lucii Zelinkovou.

„Za ta léta, kdy sedím v porotě E.ON Energy Globe už nám prošlo rukama obrovské množství projektů a vždy bylo těžké vybrat ten omezený finálový počet. Kvalita projektů byla vysoká i v letošním roce a baví mě, jak každoročně objevujeme nové a nové nápady,“ dodává profesor Bedřich Moldan, předseda poroty a zástupce ředitele centra pro otázky životního prostředí Karlovy Univerzity.



Generální ředitelka Claudie Viohl (třetí zleva), patronka soutěže herečka Veronika Khek Kubařová a šestice finalistů letošního ročníku Generální ředitelka Claudie Viohl (třetí zleva), patronka soutěže herečka Veronika Khek Kubařová a šestice finalistů letošního ročníku

Kdo se bude ucházet o přízeň veřejnosti?

O vítězství v soutěži se bude ucházet Rybí zahrada v Lážovicích. Aquaponická farma využívá moderní způsob produkce rostlin, které si za pomoci speciální technologie berou živiny přímo z vody, v níž žijí ryby. Vše přitom funguje v uzavřeném cyklu – ryby produkují živiny pro rostliny a ty jim na oplátku čistí vodu. Farma má jen minimální nároky na zdroje vody a zemědělskou půdu. Ve srovnání s běžnou zemědělskou produkcí ušetří aquaponie až 95 % procent vody. Jedná se o jednu z největších aquaponických farem ve střední Evropě. V Česku jde o jediné zařízení svého druhu s reálnou produkcí ryb, bylin a zeleniny.

Druhým finalistou je digitální odpadové tržiště Cyrkl. To hledá nové využití pro průmyslový odpad, vedlejší produkty, druhotné suroviny nebo použité materiály. Cyrkl pomáhá zavádět principy cirkulární ekonomiky do odpadového hospodářství firem napříč všemi odvětvími. Pro své fungování využívá moderní technologie. Největší výhodou digitálního tržiště je přímé propojení nabídky a poptávky. Systém pro jejich spárování využívá například geografickou vzdálenost, obchodní historii firem, druh odpadu a spoustu dalších parametrů. V ideálním případě firma pomocí tržiště prodá svůj odpad zpracovateli z blízkého okolí, který ho znovu použije ve své výrobě.

Třetím finálovým projektem je Beecarbonize – strategická hra o záchraně planety. Ve zdarma dostupné hře Beecarbonize, kterou si mohou lidé zahrát na počítači, mobilu nebo tabletu, si každý může prověřit, nakolik se dokáže vyrovnat se změnami zemského klimatu. Hra Beecarbonize není jen zábava, ale pracuje s opravdovými problémy a výzvami, jimž budeme s velkou pravděpodobností v blízké budoucnosti jako lidstvo čelit. Byla vytvořena ve spolupráci s předními klimatickými experty z neziskové organizace Člověk v tísni.

Čtvrtým finalistou je pak projekt Revitalizace školy Českobrodská v Praze. Starou a nevyhovující školní budovu změnila její rekonstrukce k nepoznání. Po rozsáhlé rekonstrukci funguje v Praze 9 na Českobrodské opravdová školní budova pro 21. století, která je energeticky a uhlíkově pozitivní. O energii se starají solární panely, teplo dodávají tepelná čerpadla a šetrně se zde hospodaří s vodou. Budova zároveň funguje jako živá laboratoř Jednou z nejvíce oceňovaných součástí projektu jsou takzvané biosolární střechy. Celkem se na střeše školy nachází několik desítek fotovoltaických panelů s celkovým výkonem 147 kWp a součástí je i baterie o kapacitě 300 kWh.

Pátým projektem, který chce zabodovat u veřejnosti, je cirkulární oblečení NIL Textile. To představuje unikání kombinaci technologií recyklace textilních materiálů a jejich propojení do uceleného systému cirkulární ekonomiky. Materiály NIL Textile dosahují až 86 % úspory emisí CO 2 a 98 % úspory vody. Společnost přitom cílí na úplné odstranění textilního odpadu z celého životního cyklu oblečení. NIL Textile funguje v evropském kontextu a má i globální ambice.

Šestým finalistou, který vzešel z hlasování zaměstnanců E.ON o divokou kartu je síť energeticky soběstačných učeben Archimedes. Je to unikátní celosvětový projekt sítě digitálně propojených učeben, v nichž žáci základních škol a dalších vzdělávacích institucí studují zejména přírodní vědy. Jeho základem je venkovní učebna postavená ze dřeva a recyklovaných materiálů. Učebna je v provozu celoročně a pomocí nejmodernějších technologií mohou žáci komunikovat s podobnými studijními skupinami a odborníky po celém světě. V současné době už funguje první učebna v Hodoníně.

Vítěz získá 500 000 korun. Zkrátka nepřijdou ani hlasující

Vítěz letošního ročníku E.ON Energy Globe získá jako hlavní cenu částku 500 000 korun od společnosti E.ON na svůj další rozvoj. Zkrátka nepřijdou ani další finalisté, kteří získají podporu jednoho z partnerů už během samotné soutěže. Jedná se o společnosti Hornbach, Duko Hlinsko, De Dietrich, Ptáček – topení, plyn a voda, Trilux a GBS Solino, která zastupuje v Česku značku Solax. Ocenění si odnesou i ti, kteří budou hlasovat. Vylosovaní hlasující získají rodinný let balonem, víkendový pobyt v trafostanici (trafajda.cz), pět vylosovaných získá voucher v hodnotě 2 000 korun od společnosti Hornbach a dalších pět pak kuchařku od Markéty Pavleje.

Hlasování startuje 31. května na webu soutěže E.ON Energy Globe www.energyglobe.cz.