GasNet uvedl do provozu první mobilní samoobslužnou čerpací stanici na LNG v ČR

Společnost GasNet, tuzemský lídr v distribuci zemního plynu, úspěšně zprovoznila v tuzemsku první mobilní veřejnou samoobslužnou plnicí stanici na zkapalněný zemní plyn – LNG. Čerpací stanice se nachází v Klecanech u Prahy, kousek od dálnice D8. Řidičům nákladních vozů je tato moderní a ekologická technologie k dispozici non-stop.

Řidiči nákladních vozů na LNG mohou nyní pohodlně a komfortně tankovat v Klecanech u Prahy v areálu Volvo Group Truck Center Praha-sever. Veřejná čerpací stanice je pouze 8 kilometrů od hlavního města, je samoobslužná a otevřená 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Rovněž platba prostřednictvím tankovací karty, kterou GasNet distribuuje svým zákazníkům, je velmi jednoduchá. „LNG je pro nákladní dopravu ekonomická, ekologická a efektivní alternativa ke klasickým palivům. Technologie pohonu na LNG u tahačů je za více než 20 let dobře vyzkoušená a ověřená. Jsme přesvědčeni, že nákladních aut na LNG bude u nás rychle přibývat, a to obdobným tempem jako v případě stlačeného zemního plynu, tedy CNG. Věříme, že LNG bude hrát klíčovou roli při dosažení environmentálních cílů České republiky do roku 2025 respektive 2030 v oblasti snižování emisí,“ říká Thomas Merker, Chief Financial Officer skupiny GasNet, a dodává: „Chceme se zasadit o vybudování trhu se zkapalněným zemním plynem v nákladní dopravě. Zprovoznění naší první mobilní stanice proto považujeme za důležitý milník. Je to také jasný signál dopravcům, kterým chceme usnadnit cestu k LNG a zpřístupnit jim tuto technologii a infrastrukturu.“



LNG stanice je řidičům k dispozici nonstop

LNG stanice má ideální polohu u dálnice D8



Technologie LNG je bezpečná a spolehlivá

Pro společnost GasNet je bezpečnost a spolehlivost provozu absolutní prioritou. „Naši odborníci jsou připraveni proškolit řidiče a ukázat, že tankování vozů na LNG je stejně snadné, jako u naftových aut,“ vysvětluje Filip Dostál, Head of Business Development, GasNet. „Zvolili jsme jednu z nejmodernějších dostupných technologií, která umožňuje bezproblémové a rychlé natankování všech značek nákladních aut na LNG. Jedná se o vozy značky VOLVO, Scania a IVECO. Řidiči zvládnou natankovat po krátkém zaškolení sami a doba čerpání je stejná jako u dieselových vozů. Do deseti minut je nádrž plná,“ doplňuje F. Dostál.



Na LNG stanici bez problému natankuje až 6 aut za hodinu

Natankováno je do deseti minut

LNG výdejní terminál komunikuje v češtině



Pro snížení emisí v nákladní dopravě je LNG jedinou reálnou alternativou

Zájem o LNG jako o moderní a ekologické palivo v poslední době výrazně stoupá v celé Evropě. I v České republice je pro splnění emisních cílů EU v nákladní dopravě větší využití vozidel na LNG v současné době jedinou vyzkoušenou a reálnou variantou. Ve srovnání s naftovými motory mají vozy na LNG při srovnatelném dojezdu výrazně nižší emise, nižší hlučnost a nižší provozní náklady. Podle Národního akčního plánu čisté mobility by mělo do roku 2030 jezdit po tuzemským silnicích 6 900 nákladních vozidel na LNG a měli bychom mít 30 plnicích stanic. „V současnosti je zkapalněný zemní plyn obecně považován za velmi perspektivní palivo. Dynamický růst pozorujeme i jinde v Evropě, v poslední době zejména v Německu, Itálii, Francii a Nizozemí. V této oblasti vidíme velký potenciál také pro Českou republiku, a proto zde aktivně působíme již delší dobu. Podíleli jsme se na testování vozů na LNG, spolupracujeme s výrobci vozů a samozřejmě také s dopravci. Naše působení a aktivní roli v nastartování tuzemského trhu s LNG chceme a budeme rozhodně posilovat a upevňovat i nadále,“ uzavírá T. Merker.