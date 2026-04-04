Jeřáby osadily komín pro novou teplárnu na odpad v Komořanech
Přehrát audio verzi
Jeřáby osadily komín pro novou teplárnu na odpad v Komořanech
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Nová teplárna na odpad v Komořanech je technickým unikátem, protože bude jako jediné ZEVO v Evropě využívat chlazení vodou a ne vzduchem. Zároveň je jedním z prvních projektů transformace českého teplárenství.
Jak zapíchnout do země 24 metrů dlouhou, 220 centimetrů širokou a 20 tun těžkou ocelovou rouru a následně na ni umístit další dvě s podobnými parametry? Chce to dobře naplánovanou logistiku, dva obří jeřáby a partu zkušených montážních techniků. Stavbaři Metrostavu CZ od pátku do pondělí osazovali tří díly komína pro novou teplárnu na odpad v Komořanech za pomocí tzv. „dvojzdvihu“. Jejich operace přinesla kolemjdoucím nevšední divácký zážitek.
Montáží komína o celkové výšce 75 metrů vrcholí projekt společnosti United Energy, která provozuje stávající uhelnou teplárnu v Komořanech a je také hlavním investorem stavby. Nové zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) by mělo být spuštěno do zkušebního provozu letos v listopadu. Už na začátku příští topné sezony se tak bude podílet na dodávkách tepla pro Mostecko.
„Aktuální krize na Blízkém východě nám připomíná, jak moc je v energetice důležitá soběstačnost a nezávislost. Obzvláště to přitom platí v oblasti zásobování teplem, které na rozdíl od elektřiny nelze dovézt ze zahraničí a musí se řešit na lokální úrovni. ZEVO již z podstaty využívá dostupnou domácí surovinu, jejíž cena se neodvíjí od komoditních trhů ani geopolitiky,“ říká Milan Boháček, generální ředitel United Energy.
Stavbaři Metrostavu CZ dokončují nosné konstrukce i opláštění a zastřešení hlavního výrobního bloku, jehož součástí je kotelna, čištění spalin i bunkr odpadu. Vizuálně nejvděčnější fází však bylo aktuální osazování komína.
„Spodní část prvního komínového dílce uchopil pomocný jeřáb s nosností 100 tun, horní část hlavní jeřáb s nosností 500 tun a poté ho vyzdvihl do výšky tak, aby se přetočil z vodorovné do svislé polohy. Následovalo již samotné umístění do vybetonované patky. Podobným způsobem jsme v sobotu osazovali druhý dílec a v pondělí třetí. Před provedením zdvihů jsme museli části komína vystrojit žebříky, lávkami a hromosvodem. Samotné zdvihání sice vypadá spektakulárně, logisticky náročnější bylo však to, co tolik vidět není. Nadrozměrné závozy a průjezd až na staveniště jsme museli plánovat dlouho dopředu a pečlivě koordinovat na týdenní bázi,“ vysvětlil vedoucí projektu Tomáš Burian z Metrostavu CZ.
Nová teplárna na odpad v Komořanech je jedním z prvních projektů transformace českého teplárenství. Půjde zároveň o technický unikát, protože bude jako jediné ZEVO v Evropě využívat chlazení vodou a ne vzduchem. Vděčí za to lokalizaci stavby v blízkosti uhelné teplárny, která umožní využít jednu ze stávajících chladicích věží. Tato zařízení na chlazení vody se u spaloven běžně nestaví kvůli přílišné investiční náročnosti.
Jako palivo bude ZEVO v Komořanech využívat nerecyklovatelný komunální odpad z regionu, a sníží tak potřebu neekologického skládkování. Ročně přemění na teplo a elektřinu až 150 tisíc tun zbytkového odpadu a díky tomu pokryje až 40 % stávající výroby tepla v Komořanech pro 30 tisíc domácností. V létě by mělo ZEVO zajistit kompletní dodávku tepla samo. V zimě a ve špičkách ho doplní kotel na biomasu a nový paroplynový blok, který je aktuálně také ve výstavbě. Díky využití odpadu teplárna ušetří 120 tisíc tun hnědého uhlí a až 180 tisíc tun emisí CO2.
Investice do nové teplárny na odpad dosáhne částky 5 miliard korun. Výstavba začala v roce 2024 a měla by být dokončena letos v listopadu. Projekt vychází z Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje.