Inovace tarifní struktury na hladinách VN a VVN má uvolnit kapacitu sítí a ušetřit až 3 miliardy korun ročně
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Inovace tarifní struktury na hladinách VN a VVN má uvolnit kapacitu sítí a ušetřit až 3 miliardy korun ročně
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Energetický regulační úřad (ERÚ) představil detaily změny tarifní struktury, která od ledna příštího roku vstoupí v platnost na hladinách vysokého (VN) a velmi vysokého napětí (VVN). Cílem změn je efektivnější využívání distribučních a přenosových soustav, omezení zbytečných investic do posilování sítí a zpomalení růstu regulovaných cen elektřiny.
ERÚ zveřejnil kompletní dokumentaci včetně kalkulátoru individuálních dopadů pro odběratele. Změny byly představeny na mimořádném kulatém stole za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Hospodářské komory ČR, Svazu energetiky ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Až 3 300 MW uvolněné kapacity v sítích
„Odhadujeme, že se díky změnám uvolní až 3 300 MW příkonu, což představuje zhruba patnáct procent z celkové kapacity soustav. Jde o příkon, který dnes někteří odběratelé blokují na úkor ostatních, i když ho nevyužívají,“ říká předseda ERÚ Jan Šefránek. „Pokud se budou sítě využívat efektivně, vyhneme se zbytečným investicím, které následně všichni hradíme v regulovaných platbách. Ušetřit tak můžeme dvě až tři miliardy korun ročně.“
Nový systém plateb za využití sítí
Změny mají posílit adresnost plateb za využití sítí tak, aby více odpovídaly skutečným nákladům vyvolaným konkrétním odběratelem. Současně mají vytvořit podmínky pro širší využití flexibility, moderních technologií a decentralizované energetiky.
Dosavadní systém plateb za rezervovanou kapacitu a její překročení nahradí od příštího roku nový model založený na rezervovaném příkonu a maximálním odebraném výkonu. Podle ERÚ tak bude možné lépe zohlednit skutečné potřeby zákazníků i náklady provozovatelů sítí.
Svaz energetiky: současný systém je zastaralý
Změny podporuje také Svaz energetiky ČR. Podle výkonného ředitele SEČR Josefa Kotrby je současná tarifní struktura zastaralá a neodpovídá vývoji energetiky v posledních dvou dekádách.
„Řada firem má rezervované významné kapacity sítí, které přitom využívá jen z menší části. Distributoři přitom mají povinnost tuto kapacitu zajistit 24 hodin denně. To je finančně velmi náročné, brzdí to jiné nezbytné investice a není to ani fér. Ten, kdo rezervací kapacity vyvolává náklady na údržbu a dimenzování sítě, by se na nich měl odpovídajícím způsobem podílet,“ uvedl Josef Kotrba.
Podle Svazu energetiky změny pomohou uvolnit přibližně šestinu kapacit v sítích a zlepší možnosti připojování nových projektů a podniků v lokalitách, kde jsou dnes kapacity blokované historickými rezervacemi.
SEČR zároveň oceňuje, že ERÚ postupuje při zavádění změn postupně a začíná u vyšších napěťových hladin. „Firmy si dopady změn dokážou lépe spočítat a aktivněji s nimi pracovat. Smyslem změn není přinést do systému více peněz, ale odstranit dlouhodobé neefektivity a zbytečné náklady,“ doplnil Kotrba.
ERÚ: cílem není vyšší výběr plateb
„Nechceme nikoho penalizovat nebo zajistit vyšší prostředky pro provozovatele soustav. Naopak. Chceme motivovat odběratele k racionalizaci jejich požadavků, díky čemuž můžeme snížit tlak na růst regulovaných cen,“ uvedl Jan Šefránek.
Svaz energetiky ČR současně upozorňuje na možné riziko v navrženém nastavení slev pro bateriová úložiště. Podle SEČR by nemělo být automaticky odpouštěno 100 % plateb z naměřeného maxima samostatně stojícím bateriím bez detailnějšího vyhodnocení dopadů.
„Pozitivní přínosy akumulace pro soustavu se projevují zejména u vyšších napěťových hladin. Maximální slevu proto nelze plošně aplikovat napříč celou soustavou,“ uvádí SEČR. ERÚ podle svazu přislíbil, že bude dopady průběžně vyhodnocovat a nastavení případně upraví.
Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje, že regulovaná složka ceny elektřiny výrazně ovlivňuje konkurenceschopnost českých energeticky náročných firem.
„Zavedení nové tarifní struktury vnímáme s nadějí, že zmírní potřebu velkých investic do navyšování kapacit sítí, a bude tak působit proti růstu cen elektřiny pro velké odběratele,“ uvedl generální ředitel SP ČR Daniel Urban.
Změny se zatím týkají firem
Aktuální změny se týkají přibližně 25 tisíc subjektů připojených na hladinách VN a VVN. Změnu tarifní struktury pro domácnosti a malé podnikatele na hladině nízkého napětí (NN) plánuje ERÚ od roku 2028 formou pilotních projektů. Širší zavedení má následovat od roku 2030, zpočátku na dobrovolné bázi.