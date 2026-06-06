Komunitní energetika: jak funguje sdílení elektřiny a jaké přináší úspory?
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Komunitní energetika: jak funguje sdílení elektřiny a jaké přináší úspory?
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Komunitní energetika umožňuje sdílet elektřinu mezi domácnostmi, firmami i obcemi a snižuje náklady na energii. Model funguje i bez nových kabelů a využívá stávající síť. Praktické příklady ukazují využití v budovách i ve městech.
Jak může sdílení elektřiny konkrétně fungovat v běžném provozu domácností, firem nebo měst? Na Aquatherm business forum 2026 vystoupil Richard Modrák z Klasteru energetických komunít a přiblížil komunitní energetiku na Slovensku v porovnání s Českem. Ukázal, jak se tento model uplatňuje v praxi a kde přináší reálné úspory i lepší využití vyrobené energie.
Princip sdílení je jednoduchý. Přebytek elektřiny z jednoho odběrného místa se rozděluje mezi další zapojené účastníky v rámci distribuční sítě. Typickým příkladem je rodinný dům s fotovoltaikou, který o víkendu nespotřebuje vyrobenou energii a pošle ji do bytového domu, kde se využije. Podobně může firma rozdělit elektřinu ze svého areálu zaměstnancům nebo mezi své pobočky. Jak takové sdílení přesně vypadá a co je k němu potřeba? Podívejte se na video.
Jak se sdílená elektřina rozděluje a proč záleží na alokačním klíči?
Aby bylo sdílení výhodné pro všechny zúčastněné, je zásadní správně nastavit rozdělování vyrobené energie mezi jednotlivé odběratele. Statický model pracuje s předem danými podíly, které se nemění bez ohledu na aktuální spotřebu, což vede k nevyužitým přebytkům. Dynamický přístup naopak rozděluje elektřinu podle skutečné potřeby v daném čase, takže se vyrobená energie využije beze zbytku.
Konkrétní využití se ukazuje na administrativních areálech, bytových domech i městských částech. V jednom komplexu může elektřina proudit mezi jednotlivými budovami podle aktuální spotřeby, například z kanceláří do jiného pavilonu. V bytových domech se energie ze střechy rozděluje mezi byty, ukládá do baterií nebo využívá pro nabíjení elektromobilů. Jak funguje propojení škol, sportovišť a domácností v rámci jedné městské části? Podrobnosti se dozvíte ve videu.
Rozvoj komunitní energetiky ovlivňuje také legislativa a dostupná podpora, která umožňuje zapojení větších zdrojů i širšího okruhu účastníků. Praktické příklady ukazují, že sdílení elektřiny už dnes funguje v různých podobách a nabízí konkrétní cestu k efektivnějšímu využívání energie i nižším nákladům.