Dostane uhelná teplárna šanci na druhý život?
Podaří se otevřít uhelnou teplárnu ve Varnsdorfu pro veřejnost? Pohledy do míst, kde se pohybovala jen proškolená obsluha, ukazují, že jde nejen o technicky unikátní zážitek, ale i zážitek vysoce emotivní. Přesvědčit se o tom můžete i zhlédnutím reportáže.
Velká uhelná teplárna v severočeském městě Varnsdorf byla uvedena do provozu v sedmdesátých letech minulého století. Nahradila více menších zdrojů páry s tehdy nedostačující kapacitou výroby pro rozvoj textilního průmyslu a stala se i zdrojem elektřiny. Později začala dodávat teplo prostřednictvím horkovodu pro vytápění některých objektů města. Potřeba páry a elektřiny pro textilní výrobu začala okolo roku 2010 klesat a zpřísňující se limity pro emise ze spalovaného uhlí vytvořily situaci, kdy se využití uhlí bez masivních investic stalo neudržitelné. Aby zůstalo zachováno zásobování objektů města teplem, byl zvolen přechod na zemní plyn. Nová plynová kotelna byla zprovozněna v roce 2018. Tehdy byl v areálu teplárny doslova ze dne na den opuštěn komplex zařízení, který dodnes zůstal prakticky v původním stavu.
Proč nedošlo k demontáži a likvidaci? Ředitelka teplárny, Ing. Alena Hlávková, je nejen zkušenou manažerkou, která má za sebou realizaci řady úspěšných i ojedinělých teplárenských projektů. Má však rovněž úctu k tomu, co dokázali naši technici, a je přesvědčena, že důkazy jejich znalostí a schopností by měly být zachovány. Proto se nyní hledá koncept, pomocí kterého by se technicky historické části teplárny otevřely veřejnosti. Nejen jako důkaz schopností tehdejších československých techniků, projektantů, ale i jako místo pro vzdělávání a různé další akce. Neboť ty prostory a jejich vybavení jsou unikátní a jejich prohlídka vyvolává i silné emoce. A to je další motiv, který může lákat zájemce o prohlídku.
- Rozhovor s Ing. Alenou Hlávkovou, ředitelkou Teplárny Varnsdorf a.s.
na téma: Provoz kotelny s moderním provozem a dlouhou historií
