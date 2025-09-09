Jak úspěšně převést teplárnu od uhlí k vysoce účinné výrobě tepla?
Podaří se ve Varnsdorfu najít shodu na řešení zásobování teplem za přijatelné ceny? Teplárna Varnsdorf a.s. k tomu vytváří vhodné podmínky, jak v reportáži uvádí ředitelka teplárny.
Aktuálně nejčastější příklady modernizací tepláren jsou založeny na využití zemního plynu, a to s využitím kogeneračních jednotek. Tedy souběžné výroby elektřiny a tepla. Tento způsob je možný tam, kde je k dispozici dostatečná přenosová kapacita elektrické sítě. Jsou však i místa, kde tento způsob možný není a provozovatel sítě připojení dalšího zdroje elektřiny nepovolí. Takovým místem je například severočeské město Varnsdorf, jak potvrzují zkušenosti ředitelky Teplárny Varnsdorf a.s., Ing. Aleny Hlávkové.
Varnsdorfská teplárna zcela opustila spalování hnědého uhlí již v roce 2018. Novým zdrojem tepla jsou od té doby dva plynové kotle doplněné dochlazovači spalin. Vyrobené teplo je horkovodem dodáváno do budov patřících městu s různým způsobem využití a také do obytné zástavby.
V současné době se jeví, že využívat zemní plyn jen v kotlích není dlouhodobě perspektivní. Teplárna má proto připravený projekt výstavby elektrokotle. S jeho využitím se počítá v době, kdy je cena energie z elektřiny výhodnější než z plynu. Výhodou je skutečnost, že v teplárně zůstala zachována většina technologií z doby využití uhlí. Tedy včetně velkoobjemových zásobníků, do kterých lze uložit velké množství nárazově vyrobeného levnějšího tepla a toto teplo pak podle potřeby distribuovat odběratelům.
Ředitelka Hlávková hovoří o tom, že další možnosti nabízí využití biomasy nebo spalování komunálního odpadu. Primární by však nyní měla být modernizace již zastaralých rozvodů tepla, které způsobují zbytečné ztráty jak upravené otopné vody, tak tepla. Teplárna k tomu nabízí poskytnutí svých zkušeností, znalostí, ale na modernizaci musí participovat i město, které horkovody vlastní. To je předpoklad k tomu, aby cena tepla byla pro odběratele dlouhodobě přijatelná.
Pozvánka ke sledování živého vysílání z veletrhu FOR ARCH – 16. září 2025
- Rozhovor s Ing. Alenou Hlávkovou, ředitelkou Teplárny Varnsdorf a.s.
na téma: Provoz kotelny s moderním provozem a dlouhou historií, aneb příznivá cena tepla je zásadní.
Portály TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv budou vysílat přímo z veletrhu živé rozhovory se zajímavými hosty. Sledovat je můžete živě v úterý 16. září od 10:15 do 16:00 hod. na titulce portálu TZB-info a na YouTube TZB-info.