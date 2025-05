TZB-info / Energetika / Teplárenství / Horkovod na cestě k realizaci. Do Brna přivede ekologické teplo i stabilitu

Do dvou let by měla začít realizace jedné z největších investic do energetické infrastruktury v historii samostatné České republiky. Plánovaný horkovod z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna má přivést teplo více než 100 tisícům domácností, ale také školám, nemocnicím a dalším veřejným budovám. Dokončený by měl na přelomu let 2031 a 2032. Brno by tak učinilo významný krok k snížení závislosti na zemním plynu a energetické soběstačnosti.