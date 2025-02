TZB-info / Energetika / Teplárenství / DTE 2025: V teplárenství proběhly za poslední rok změny k lepšímu

DTE 2025: V teplárenství proběhly za poslední rok změny k lepšímu

Zdá se, že po letech nejistot a odvracení pohrom je vlak teplárenství na správné koleji. Souprava je roztlačena správným směrem a jede dostatečnou rychlostí na to, aby bylo možné odstranit všechny překážky, které se na trati objeví.

Po mnoha letech se zdá, že nemusíme pouze kritizovat, ale můžeme být i pozitivní. Na výrazném posunu oboru kupředu se podílí Modernizační fond, který přesně plní účel, pro nějž byl realizován. Finanční prostředky, kterých nebylo málo, jsou aktuálně vyčerpány. Pro rozvoj teplárenství by však bylo přínosné, pokud by byly ještě navýšeny. „V tuto chvíli by obor potřeboval ještě cca 5 až 10 miliard korun na projekty, které nebylo možné čerpat v minulém období,“ upozorňuje Jiří Vecka, ředitel Teplárenského sdružení České republiky, a dodává: „V čerpání jsme velmi úspěšní, proto vedeme další jednání s ministerstvem o tom, zda by mohlo dojít k určitému navýšení, jelikož jsou připraveny projekty, které nebylo z různých důvodů možné podat.“

Rozjely se aukce

Dalším velkým pozitivem je v minulosti hodně diskutovaná provozní podpora. Po několikaletých náročných diskusích a peripetiích s tím spojených spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu aukce na podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). „Počáteční obavy, že první aukce nedopadne, byly liché. Mechanismus podpory opravdu funguje, jak má, a předpokládáme, že i druhá aukce bude naplněna. Celkový plánovaný objem aukcí cca 3 000 MWe navíc výrazně pomůže elektrizační soustavě ČR se zajištěním výkonové přiměřenosti při očekávaném útlumu uhelných kapacit směrem k roku 2030,“ říká Jiří Vecka.

Emise klesly o 600 tisíc tun ročně

Také odchod od uhlí pokračuje v teplárenství solidním tempem. Za poslední tři roky zaznamenalo odklon od uhlí na deset tepláren, což představuje teplo pro více než 110 tisíc domácností a další stovky odběratelů. Na půl milionu tun uhlí teplárny nahradily biomasou, zemním plynem, teplem z odpadu a dalšími energetickými zdroji. Díky náhradě uhlí nízkoemisními palivy se emise oxidu uhličitého snížily o více než 600 tisíc tun ročně.

„Za poslední rok se udál velmi nadějný posun vpřed a před sektorem se otevírá perspektiva stát se jedním z pilířů dekarbonizované energetiky. Nesmíme však usnout na vavřínech, spoustu věcí je potřeba ještě dotáhnout,“ doplňuje Jiří Vecka.

Česká společnost vnímá snahu energetiků v boji se změnou klimatu pozitivně a teplárenství k tomu přispívá nemalým dílem. Jak vyplývá z výzkumu CVVM SOÚ AV ČR, polovina obyvatel České republiky pokládá probíhající přechod k energetice, která využívá čistší zdroje energie s nižšími emisemi skleníkových plynů a jiných znečišťujících látek, za úspěšný. Významný podíl na těchto změnách má také mezinárodní konference Dny teplárenství a energetiky, která je místem oficiálních jednání i zákulisních diskusí, v jejichž rámci dochází k výměně informací, názorů a postojů, často i velmi kritických. Více než třicet let se zde utvářel postoj oboru k novým legislativním podmínkám i požadavkům regulátora a jeho organizací.Konference zároveň propojuje praxi s regulátory na národní i evropské úrovni. Nejinak tomu bude i na letošní dvoudenní akci, která se uskuteční 23.–24. 4. 2025 opět v Olomouci v Clarion Congress Hotelu. Bližší informace k programu, organizaci a registraci naleznete na www.dnytepen.cz.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2025

Kdy: 23.–24. 5. 2025

Kde: Clarion Congress Hotel Olomouc

Kdo: pořadatel: Teplárenské sdružení ČR, organizátor: Exponex s.r.o.

