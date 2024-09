Dvě třetiny předávacích stanic teplovodu v Bohumíně zaplavila a poškodila voda

ČEZ Teplárenská a BM servis musí obnovit provoz dalších více než 60 předávacích stanic, ve kterých voda zaplavila i rozvodné skříně a další elektrozařízení. Do Slezska teď míří zaměstnanci ČEZ Teplárenská z celé republiky, aby Bohumínu s obnovením dodávky tepla pomohli.

Díky obnoveným dodávkám ze zaplavené elektrorozvodny v Pudlově už mají prakticky všechny domácnosti v Bohumíně od 21. 9. proud. Největší výzvou tak zůstává zprovoznění výměníkových stanic a plynových kotelen, které zajišťují vytápění a ohřev vody pro většinu bytových domů v Bohumíně. Dvě třetiny z nich povodně úplně zničily. Jejich obnova může trvat týdny. Při povodni skončily pod vodou všechny předávací stanice, které teplovodem zajišťují distribuci tepla občanům, uvedla ČEZ Teplárenská. Zatopeny a poničeny byly i plynové kotelny města a bytových družstev.

„Už nyní je ale zřejmé, že poškození předávacích stanic a plynových kotelen včetně soustav měření a regulace je velmi rozsáhlé,“ uvedl po první obhlídce ředitel BM servisu Marek Pieklo.

Stejně jako v případě obnovení dodávek elektrické energie je vedení města Bohumína připraveno apelovat na vládu, aby městu v této mimořádné situaci poskytla podporu.

„Tohle není běžná havárie, ale rozsáhlá katastrofa, která zasáhla klíčovou infrastrukturu města. Výměna zničených zařízení bude stát miliony korun a hlavně je časově a technicky velmi náročná. Věříme, že stejně jako v případě obnovení dodávek elektřiny vyslyší vláda naše prosby a pomůže nám situaci rychle zvládnout,“ dodal starosta města Petr Vícha.

ČEZ Teplárenská a BM servis už zprovoznili 34 předávacích stanic, zatopených jen částečně

Další postup bude mnohem náročnější. ČEZ Teplárenská a BM servis teď musí obnovit provoz dalších více než 60 předávacích stanic, ve kterých voda zaplavila i rozvodné skříně a další elektrozařízení.

„Musíme důsledně projít jednu stanici po druhé. Každou bude třeba vyčistit od bahna, vysušit a zkontrolovat všechny stroje i elektrozařízení. Zároveň musíme zdemontovat zatopená oběhová čerpadla a odvézt je do Dětmarovic, kde se je naši experti snaží zprovoznit,“ vysvětluje výrobní a provozní ředitel ČEZ Teplárenské René Cuber.

Výměna všech poškozených částí předávacích stanic by mohla trvat až několik měsíců, proto firma připravuje i provizorní řešení, které by umožnilo zahájit dodávky tepla co nejdříve, uvedla ČEZ Teplárenská. Do Slezska teď míří zaměstnanci společnosti z celé republiky, aby Bohumínu s obnovením dodávky tepla pomohli.