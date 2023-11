TZB-info / Energetika / Teplárenství / Nárůst regulovaných cen za přepravu a distribuci plynu se promítne do cen tepla

Nárůst regulovaných cen za přepravu a distribuci plynu se promítne do cen tepla

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství. Cena rezervované výstupní kapacity v přepravní soustavě se zvyšuje na více než dvojnásobek a nárůst nákladů distribuce plynu pro teplárny přesahuje 40 %. V kombinaci s nárůstem nákladů distribuce elektřiny a nulovou podporou elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla to znamená, že prostor pro případné snížení cen tepla vyrobeného z plynu v příštím roce se zásadně zmenšil. Energetický regulační úřad by měl podrobně vysvětlit, jak k těmto zásadním nárůstům regulovaných cen dospěl. Společnost NET4GAS by neměla přenášet své uvízlé náklady na zákazníky.