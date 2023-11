TZB-info / Energetika / Teplárenství / Proč vznikla městská společnost Teplo pro Prahu?

Proč vznikla městská společnost Teplo pro Prahu?

Městská společnost Teplo pro Prahu má za sebou jeden z prvních úspěšných projektů. Při té příležitosti Teplo pro Prahu představil Mgr. Jan Chabr, člen zastupitelstva hlavního města Prahy. Otvírala se nová kotelna v Masarykově střední škole chemické v Praze.

Teplo pro Prahu, a.s.

Teplo pro Prahu, a.s. je společnost, která je součástí skupiny společnosti Pražská plynárenská, a.s., jenž je ve výlučném vlastnictví Prahy. Teplo pro Prahu, a.s. má připraveno komplexní řešení pro optimalizaci energetických zdrojů v rámci teplárenského majetku hlavního města Prahy v horizontu příštích 3 až 5 let.

„V loňském roce jsme řešili správu teplárenských zařízení, které má ve vlastnictví hlavní město Praha. Měli jsme na to různé soukromé správce, kteří koncová zařízení jako plynové kotle nebo výměníky spravovali. A ne vždy jsme byli spokojeni. Proto jsme hledali nástroj, jak si zařízení spravovat sami. Odpovídá to praxi v jiných městech nebo jinde v zahraničí, kde se snaží udržet v rukou správu a rozvoj teplárenství,“ řekl Mgr. Jan Chabr, člen zastupitelstva hlavního města Prahy, a dále v rozhovoru hovoří o provázanosti s Pražskou plynárenskou a společností Prometheus.

Stávající kotelna byla již zastaralá a neúsporná

Finanční prostředky ve výši přibližně 4 miliony korun nevynaložila škola, nýbrž městská společnost Teplo pro Prahu. Jedná se tak o první příklad unikátní spolupráce městských subjektů.

Výrobu tepla bude zajišťovat zcela nová technologie plynových kondenzačních kotlů. V kotelně je současně umístěno tepelné čerpadlo, které využívá zbytkové teplo v kotelně k předehřevu užitkové vody. Tím dochází v rámci výroby tepla ke snížení potřeby na ohřev vody a rovněž ke snížení spotřeby zemního plynu. Výroba tepla bude řízena dálkovým procesem v režimu 24/7.

„Úspěšně tak reagujeme na dlouhodobou strategii teplárenství hlavního města s cílem postupné konsolidace teplárenského majetku,“ řekl při otevření kotelny primátor Prahy Bohuslav Svoboda s tím, že jde o úsporu personálních a ekonomických nároků ze strany našich příspěvkových organizací.