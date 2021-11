TZB-info / Energetika / Kogenerace / Společnost Caterpillar nabídne svým zákazníkům energetická řešení založená 100% na vodíku

Společnost Caterpillar Inc. oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 začne formou zakázkové výroby nabízet plynové motorgenerátory Cat®, které budou ze 100 % spalovat vodík, a to včetně obnovitelného, zeleného vodíku. Navíc ještě letos uvede společnost Caterpillar na trh komerčně dostupná energetická řešení o výkonu od 400 kW do 4,5 MW, která bude možno nakonfigurovat pro provoz na zemní plyn s příměsí až 25 % vodíku.