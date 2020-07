TZB-info / Energetika / Kogenerace / Kogenerační jednotka dodává v Dačicích teplo i elektrickou energii

V lednu 2020 byla uvedena v Dačicích do provozu nová kogenerační jednotka od Zeppelin CZ. Ta dodává teplo do areálu společnosti THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. (THK), která se zabývá výrobou autosoučástek. Elektrická energie z kogenerační jednotky je dodávána do distribuční sítě. Celá realizace vznikla spoluprací mezi zmíněnou výrobní společností, společností Zeppelin CZ a E.ON Energie, a.s.