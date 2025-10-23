Evropská komise navrhla úpravy k omezení růstu cen emisní povolenky EU ETS2
Přehrát audio verzi
Evropská komise navrhla úpravy k omezení růstu cen emisní povolenky EU ETS2
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Komise představila mechanismy, které posílí cenovou stabilitu a předvídatelnost ceny povolenek. Evropská komise tak reaguje na iniciativu, se kterou přišla Česká republika s podporou dalších 18 států EU.
Evropská komise v dopise, který ministru životního prostředí Petru Hladíkovi v úterý adresovala, představila celkem 5 nástrojů.
Komisař pro klima Wopke Hoekstra v úterý na zasedání Rady ministrů životního prostředí v Lucemburku představil očekávaný návrh opatření, která mají stabilizovat cenu emisní povolenky v systému EU ETS2 a zabránit tak dopadům na domácnosti i firmy. Evropská komise tak reaguje na iniciativu, se kterou přišla Česká republika s podporou dalších 18 států EU.
„Je to pro Českou republiku úspěch. Evropská komise vyslyšela náš požadavek na úpravu systému EU ETS2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, který vychází přesně z našich požadavků. Díky tomu bude možné stabilizovat cenu povolenky a účinně předcházet jejím výkyvům. Emisní povolenky tak neohrozí naše domácnosti, ani drobné živnostníky, či podnikatele. Nyní budeme usilovat o to, aby se návrh schválil ještě do konce roku,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který se Rady ministrů životního prostředí v Lucemburku účastní.
„Návrhy se ubírají směrem, který jsme prosazovali, a je důležité, aby se co nejdříve schválil. Lidem jsme slíbili, že nedopustíme, aby jim skokově zdražilo vytápění v domácnostech a pohonné hmoty a dnešní reakce Komise naši snahu jasně dokládá. Zároveň však nesmíme zůstat stát v půli cesty a musíme pokračovat v hledání podpory pro celkové odložení náběhu tohoto typu povolenek. Proto apeluji na budoucí vládu, aby v naší iniciativě pokračovala. V Unii totiž nestačí jen nadávat a kritizovat. Jen tvrdým vyjednáváním, trpělivým vysvětlováním našich pozic a budováním koalic lze prosadit konkrétní kroky, které skutečně pomohou našim občanům,“ uvádí premiér Petr Fiala (ODS).
Opatření
„Tím hlavním je, že se uvolní na trh až čtyřnásobné množství emisních povolenek v případě, že tržní cena překročí 45 EUR za tunu oxidu uhličitého. Komise také představila další mechanismy, které posílí cenovou stabilitu a předvídatelnost ceny povolenek. Mechanismus stabilizační rezervy zároveň bude fungovat i po roce 2030 a bude moci zasáhnout, pokud by cena povolenky nepřiměřeně rostla,“ vyjmenovává ministr Hladík.
- Výpočet navýšení ceny vytápění hnědým uhlím při započtení emisní povolenky pro domácnosti (EU ETS2)
- Výpočet navýšení ceny zemního plynu o emisní povolenky pro domácnosti (EU ETS2)
Opatření 1: Ochrana před růstem cen povolenek
- Pokud cena povolenky CO₂ překročí 45 EUR/t, automaticky se na trh uvolní více povolenek (až 80 milionů ročně).
- Tím se zabrání nečekanému růstu cen a zlepší se stabilita pro investory.
Opatření 2: Stabilita i po roce 2030
- Nevyužité povolenky do roku 2030 zůstanou v rezervě.
- Cíl: zachovat stabilitu a předvídatelnost systému i do budoucna.
Opatření 3: Reakce na pokles aktivity
- Zásadní posílení cenové stability a předvídatelnosti díky včasnějšímu a plynulejšímu zásahu rezervy v případě nízkého objemu povolenek na trhu prostřednictvím postupného uvolňování povolenek z rezervy.
Opatření 4: Rychlejší přístup k financím
- Už v roce 2026 budou moci státy získat peníze z nového systému (ETS2) a investovat je do čistých technologií v dopravě a vytápění budov.
- Firmy budou díky dřívějším aukcím znát cenu povolenky v ETS2 a mít možnost pojistit jejich nákupem svou pozici pro dlouhodobé kontrakty se svými zákazníky.
Opatření 5: Předfinancování pro klimatická opatření
- Nový nástroj EU umožní státům, které mají systém EU ETS2 implementován, čerpat peníze z ETS2 dříve.
- Tyto prostředky půjdou na:
- zateplení budov,
- tepelná čerpadla,
- elektromobilitu,
- podporu veřejné dopravy,
- dostupné bydlení,
- dobíjecí infrastrukturu.
Cílem je pomoc domácnostem s nižšími příjmy s přechodem na čistší technologie.