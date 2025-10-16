Jak zavedení emisních povolenek EU ETS2 zvýší náklady domácností? Ministerstvo a PwC představily svůj odhad
Jak zavedení emisních povolenek EU ETS2 zvýší náklady domácností? Ministerstvo a PwC představily svůj odhad
Od roku 2027 začne platit nový evropský systém povolenek pro budovy a dopravu. Podle odhadu MŽP a PwC si domácnosti připlatí v průměru 200–400 korun měsíčně, stát však získá stovky miliard na úspory energie, čistou dopravu a sociální bydlení. Analýza ukazuje, že celkový efekt pro ekonomiku může být pozitivní.
Podle analýzy konzultační společnosti PwC a ministerstva životního prostředí se průměrné měsíční výdaje domácností za energie a paliva zvýší o 200 až 400 korun. Při vyšších cenách povolenky by bylo navýšení asi o sto korun vyšší. V přepočtu na celý rodinný rozpočet jde o 1 až 2 % výdajů navíc. Část domácností ale pocítí dopad víc než jiná podle toho, čím topí, jak má dům zateplený, a také kolik najezdí. Zajímají vás podrobnosti? Podívejte se na video.
Kolik peněz se vybere a kam půjdou
Povolenky se mají stát významným zdrojem peněz pro transformaci české energetiky a bydlení. V prvním scénáři, kdy by cena povolenky byla zhruba 45 eur, vychází pro Česko celkový výnos na 154 miliard korun za období 2027–2032. Pokud by cena byla vyšší (70 eur), dostáváme se na 204 miliard korun.
Část výnosů je pevně určena: 52 miliard korun půjde do Sociálně-klimatického fondu. Ten má pomoci nejzranitelnějším domácnostem – například formou dotací na zateplení rodinných domů, výstavbu dostupného nájemního bydlení nebo podporu sociální dopravy v obcích.
Další, větší část – více než 100 miliard korun – připadne na národní programy. Tady se počítá s hlubšími renovacemi budov, modernizací menších tepláren, průmyslových zařízení, a také s rozvojem dobíjecí infrastruktury nebo vozového parku veřejného sektoru.
Co je ETS2?
Druhý evropský systém emisních povolenek. Na rozdíl od ETS1 (týká se velkých elektráren a průmyslu) zahrne od roku 2027 i budovy a silniční dopravu – tedy plyn, uhlí a pohonné hmoty.
Koho se ETS2 týká?
Nepřímo všech domácností a firem, které topí plynem, uhlím, topnými oleji nebo používají fosilní paliva v dopravě, včetně LPG a zemního plynu. Povinnost nakoupit povolenku budou mít dodavatelé energií a paliv, ale ti tento náklad promítnou do koncové ceny pro odběratele.
Koho se ETS2 netýká?
Domácností a firem, které používají k vytápění nebo dopravě elektřinu, nebo mají teplo z centrálního zásobování teplem. Tyto domácnosti již mají cenu povolenky zahrnuty v ceně elektřiny a tepla v rámci systému ETS1. Systém ETS2 se také netýká domácností a firem, které k vytápění a dopravě využívají biomasu (dřevo, pelety, brikety) nebo biopaliva.
Co je Sociálně-klimatický fond (SKF)?
Evropský nástroj, který má z výnosů povolenek financovat pomoc zranitelným domácnostem – dotované renovace, dostupné bydlení nebo nízkoemisní dopravu v regionech. Pro ČR se počítá s částkou přes 52 miliard korun.
Kolik to bude stát rodiny
Dopady nejsou pro všechny stejné. PwC sledovalo různé příjmové skupiny domácností. Ukázalo se, že největší procentní nárůst výdajů nevychází nejchudším, ale rodinám s průměrnými příjmy – právě proto, že kombinují vyšší náklady na topení i dopravu. Naopak nejbohatší domácnosti často bydlí v úspornějších domech nebo jezdí elektromobilem, takže jejich dopad je relativně menší.
Rozdíly mohou být i v rámci stejné příjmové skupiny. Rodina v dobře zatepleném domě pocítí nárůst minimálně, zatímco majitel staršího, nezatepleného domu vytápěného plynem zaplatí podstatně víc. V individuálních případech může dopad dosahovat i několika stovek korun měsíčně nad průměr.
Proč se to má vyplatit
Emisní povolenka funguje podobně jako nová daň – zvyšuje cenu paliv. Rozdíl je v tom, že výnosy se nepoužijí na „zalepení rozpočtu“, ale mají se vracet do ekonomiky. To je podle ekonomů zásadní. Každá miliarda investovaná do zateplování a stavebních úprav totiž generuje podle propočtů PwC zhruba půl miliardy korun hrubé přidané hodnoty. Jinými slovy přispívá k růstu HDP a zaměstnanosti.
Z makroekonomického pohledu tak ETS2 není jen náklad, ale také příležitost. Recyklace peněz do domácích investic zvyšuje aktivitu ve stavebnictví, průmyslu i dopravě. Negativní efekt samotné povolenky (dražší paliva) je podle analýzy převážen kladným efektem investic, takže celkové saldo vychází mírně pozitivní.
Nejistota kolem ceny povolenky
Otázkou zůstává, zda se skutečně podaří udržet cenu povolenky kolem 45 eur, jak předpokládá současný návrh. Německo prosazuje spíše vyšší hranici, naopak Francie či Polsko by chtěly nižší. Podle analýz BloombergNEF i samotné Evropské komise bude záležet na nastavení stabilizačních mechanismů – tedy jak často se budou povolenky doplňovat do systému a v jakém objemu. Pokud se tato pravidla nepodaří doladit, cena povolenky se přiblíží 70 eurům, což odpovídá spíše druhému, pesimistickému scénáři PwC.
Jak se má udržet cena povolenky kolem 45 eur?
Česká republika iniciovala tzv. „Non-paper“, plán, jak udržet cenu emisní povolenky okolo přijatelné hranice 45 eur. Tento plán podpořilo 19 dalších zemí EU a Evropská komise slíbila, že se tento plán navrhne ke schválení v Evropském parlamentu.
Dynamické uvolňování povolenek: místo jednorázové roční dávky by se systém kontroloval čtvrtletně. Pokud by v oběhu chyběly povolenky, doplňovalo by se jen potřebné množství.
Cenový spouštěč: pokud průměrná cena povolenky překročí 45 eur, uvolní se do systému 40 milionů povolenek (dnes 20 mil.).
Cílem je vyhnout se extrémům – aby cena nespadla na pár eur jako kdysi v ETS1, ale zároveň nevystřelila na úroveň, která by byla neúnosná pro spotřebitele.
Český průmysl na ETS 2 může vydělat
Zavedení ETS2 má ještě jednu rovinu. Zvyšuje poptávku po technologiích, které snižují spotřebu energie a emisí. A v těchto oborech má Česko překvapivě silnou pozici. Patří mezi největší exportéry tepelných čerpadel a izolací, vyrábíme a vyvážíme železniční techniku, elektrické komponenty, měření a regulaci a prostřednictvím Škody také elektrická auta.
Pokud se evropský trh skutečně rozjede směrem k masivním úsporám a čisté dopravě, české firmy z toho mohou významně těžit. Nejde jen o ekologii, ale také o konkurenceschopnost a pracovní místa.
Co když ETS2 nezavedeme?
Scénář „EU nevyhovět“ má také své náklady. Pokud by Česko systém nepřevedlo do své legislativy, povolenky pro budovy a dopravu platit nezačnou. Za netransponování evropské legislativy by však hrozily pokuty v desítkách milionů korun ročně. Zároveň by odpadly výnosy z povolenek, takže by nebylo z čeho financovat programy jako Nová zelená úsporám nebo modernizace tepláren. V krajním případě by mohlo dojít i k omezení přístupu k dalším evropským fondům. Navíc by české firmy mohly být znevýhodněny na vnitřním trhu, pokud by u sousedů povolenky platily a u nás ne.